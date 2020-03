Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet av coronavirus?

Det nye viruset SARS-CoV-2 er et coronavirus (koronavirus) som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen viruset gir kalles covid-19.

Covid-19 smitter ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.

Inkubasjonstid, tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer, er ifølge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

Symptomene ligner dem man ser ved forkjølelse og influensa: feber, sår hals og hoste. De aller fleste får et mildt til moderat sykdomsforløp, men noen av de smittede utvikler lungebetennelse med pustevansker.

Rådet fra helsemyndighetene er å holde seg hjemme hvis man mistenker at man er smittet med covid-19.

– Hva skal til for at man selv skal mistenke at man er smittet av covid-19, ikke bare en vanlig forkjølelse eller influensa?

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi er på vei inn i en fase der det kan bli vanskeligere å vite sikkert om man har vært eksponert for coronaviruset. Stadig flere har kommet tilbake fra reise til områder med utbredt smitte, og det er sannsynlig at noen av dem vandrer rundt uten å vite at de er smittet, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet til ABC Nyheter.

– Hvis du er dårlig med en luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme fra jobb, skole eller barnehage. Du skal ikke gå rundt i samfunnet der du kan smitte andre, selv om det fortsatt er overveiende mer sannsynlig at det dreier seg om en forkjølelse eller influensa enn at du er smittet av coronaviruset, fortsetter han.



Du skal holde deg hjemme dersom: du mistenker at du kan være smittet du mistenker at du kan være smittet og venter på svar på prøven du har fått bekreftet at du er smittet du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt) du har vært i et område med vedvarende spredning av covid-19 sykdom Kilde: Helsenorge.no

– Hold deg hjemme to dager etter at du føler deg frisk



Forland forklarer at det ikke vil være mulig å teste alle som mistenker at de er smittet av covid-19.

– Vi kan ikke og skal ikke teste alle, for det har vi ikke kapasitet til. Men vi understreker at du skal oppføre deg som når du ellers er syk; at du holder deg hjemme og venter med å gå på jobb to dager etter at du føler deg frisk.

– Normalt vil nok mange gå på jobb, skole eller i barnehage hvis de snufser eller nyser litt, men ellers føler seg bra. Er snufsing og nysing nå grunn nok til å holde seg hjemme?

– Ja, vi skjerper inn rådene. Hvis du åpenbart har en luftveisinfeksjon, selv om du ikke har feber og føler deg dårlig, er det mye bedre at du tar to eller tre dager borte fra jobb, skole eller barnehage enn å utsette andre for smitte.

– Hvis du er smittet med coronavirus vil det som starter som lette symptomer kunne bli verre. Som ellers ved luftveisinfeksjoner, kan du få en lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse på toppen. Men så lenge du er mildt syk er det viktig at du holder deg hjemme og er litt ekstra påpasselig med det i dagens situasjon.

De som holder seg hjemme med milde symptomer på luftveisinfeksjon, trenger ikke ta kontakt med fastlegen eller legevakten, understreker Forland.

Hold deg hjemme i 14 dager etter reise utenfor Norden



Hvis du derimot kommer hjem fra reise til et område med utbredt smitte, eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist smitte, og tror at du selv er smittet, skal du holde deg hjemme og ringe fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp, og ikke får kontakt med fastlegen, kan du ringe legevakten på 116 117.

Legen eller helsepersonell på legevakten vil fortelle deg hva du skal gjøre videre.

Har du vært på reise utenfor Norden, skal du holde deg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om du har symptomer eller ikke.

Anbefalingen har tilbakevirkende kraft, og gjelder fra torsdag 27. februar.



Hjemmekarantene innebærer:

Å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Gjelder også for alle som har hatt kontakt med covid-19-syke, men som ikke selv er syke, i 14 dager fra siste kontakt .

Dette omfatter å:

Råd for å forebygge virussmitte Dette er Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte av det nye coronaviruset. Unngå å hoste og nyse direkte på andre . Man bør holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste og nyse i papirlommetørklær som kastes etterpå.

. Man bør holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste og nyse i papirlommetørklær som kastes etterpå. God håndhygiene er viktig. Vask hendene med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

er viktig. Vask hendene med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Munnbind anbefales ikke for friske personer . Dette gjelder ikke for personer i helsetjenesten, eller folk som har kontakt med person med bekreftet eller mistenkt infeksjon. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke, kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

. Dette gjelder ikke for personer i helsetjenesten, eller folk som har kontakt med person med bekreftet eller mistenkt infeksjon. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke, kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre. Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i område med vedvarende spredning av viruset, bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten – på telefon – ved symptomer.

(feber, hoste og andre luftveissymptomer) etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten – på telefon – ved symptomer. Hvis du mistenker at du er syk med det nye coronaviruset: ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116117. Helsedirektoratet anmoder folk om å ikke ringe nødnummeret 113 hvis de har spørsmål om viruset. Det nummeret er til for akutte tilfeller av sykdom eller ulykker.

ikke gå på jobb eller skole

unngå reiser

ikke ta offentlig transport

unngå andre steder der man lett kommer nær andre

unngå nær kontakt med andre

FHIs råd til dem som er i hjemmekrantene

Hjemmeisolering innebærer:



Å være hjemme, isolert fra andre mennesker, og ikke ha tett kontakt med de du bor sammen med. Gjelder for alle med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom helt til friskmelding av lege.

FHIs råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus (coronavirus)



Ikke ring nødnumre unødig

På Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no



finner du oppdatert informasjon og konkrete råd om coronaviruset. Hvis du ikke finner svar der, kan du ringe informasjonstelefon for publikum på 815 55 015.

Det er viktig at du ikke ringer nødnumre med mindre du er syk og trenger akutt helsehjelp.



Slik vasker du hendene:







