Dypt bekymret WHO erklærer pandemi

– Vi er dypt bekymret, både over den alarmerende spredningen og alvorlighetsgraden, og over passivitetsnivået. Vi har derfor kommet til den konklusjonen at covid-19 kan karakteriseres som en pandemi, sa WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag.

På verdensbasis var coronaviruset onsdag påvist hos flere enn 124.000 mennesker. Over 4.500 dødsfall er forårsaket av viruset, som har spredd seg til over hundre land.

– Vi har ringt med alarmklokka, høyt og tydelig, sier Tedros.

– Kan endre utviklingen

En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker over store deler av verden. Inntil nå har spredningen av covid-19-viruset i stedet blitt beskrevet som en epidemi.

Fakta om viruset covid-19: * En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. * Fram til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte. * 26. februar bekreftes det første tilfellet av viruset i Norge hos en person i Nord-Norge som har vært i Kina. Personen er frisk og holdes isolert. Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at vedkommende utgjør en smitterisiko. * Samme dag ba Folkehelseinstituttet norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi. Kilde: Folkehelseinstituttet, diverse nyhetsbyråer.

Tedros sier det nye ordvalget ikke innebærer noen endring i hvordan sykdommen bør bekjempes. Allerede i slutten av januar erklærte WHO at coronaviruset hadde utløst en internasjonal helsekrise.

– Alle land kan fortsatt endre utviklingen til denne pandemien, sier WHO-sjefen.

Han oppfordrer myndighetene i de rammede landene til å teste, behandle og isolere smittede og mobilisere befolkningen i kampen mot viruset.

For å bremse spredningen er svært omfattende tiltak og begrensninger blitt innført både i Kina og flere andre land. Tiltakene har fått store økonomiske konsekvenser, og onsdag tiltok fallet på børsene i New York etter WHOs erklæring om at vi står overfor en pandemi.

Ute av kontroll

Selv om det fortsatt er Kina som har de aller fleste registrerte smittetilfellene, er det utviklingen i andre land som nå vekker stor bekymring.

Mens kinesiske myndigheter tilsynelatende har fått kontroll over situasjonen, sprer viruset seg raskt i Italia og Iran. I begge disse landene har flere hundre mennesker mistet livet.

– Italia og Iran lider. Men jeg kan garantere dere at andre land snart vil være i samme situasjon, sier Mike Ryan, leder for WHOs kriseinnsats.

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

Også flere andre steder går spredningen fort – selv om det her foreløpig er snakk om færre tilfeller enn i de verst rammede landene. I Norge økte onsdag tallet på registrerte smittede fra 277 til 489, og også i Danmark og Sverige var det kraftige hopp.

Ber land trappe opp innsatsen



Enkelte eksperter har kritisert WHO for ikke å ha erklært virusutbruddet for en pandemi tidligere. Tysklands helseminister Jens Spahn sa allerede i forrige uke at utbruddet var en verdensomspennende pandemi.

Ryan håper bruken av pandemi-begrepet ikke får land til å gi opp og tenke at det er håpløst å bremse viruset. I stedet understreker WHO at innsatsen mange steder må trappes kraftig opp.