For tre dager siden skrev den italienske legen Daniele Macchini en lang post på sin Facebook-profil, hvor han deler opplevelsene, frykten og frustrasjonen på jobb ved et sykehus i Bergamo i Nord-Italia, i møte med coronaviruset og sykdommen Covid-19.

Innlegget og deler av innlegget har blitt gjengitt i aviser og medier verden over, inkludert i Norge. Macchini forteller om nye sykehusinnleggelser i endeløs rekke, mangel på sykesenger og pustemaskiner, pasienter det er for sent for å redde, leger og sykepleiere som ikke lenger kan jobbe med sine spesialfelt, men som må bruke all sin tid på coronaviruset og helseansatte som knapt har tid til å forlate sykehuset.

Her er et lite utdrag fra teksten:

«Sykepleiere jobber med tårer i øynene fordi vi ikke kan redde alle, og de vitale parameterne på flere pasienter på samme tid avslører en allerede forseglet skjebne. Det er ikke lenger skift eller arbeidstimer. Sosialt liv er satt på vent for oss. Vi ser ikke lenger familiene vår, i frykt for å smitte dem. Noen av oss er allerede smittet, til tross for protokoller. Noen av våre kolleger som er smittet, har også smittet slektninger, og noen av deres slektninger svever nå mellom liv og dø. Så vær tålmodig. Du kan ikke gå på teater, museum eller treningssentre. Prøv å ha medfølelse med den myriaden av gamle mennesker du kan utrydde».

Macchini sier folk må slutte å sammenligne coronaviruset med en vanlig influensa: «Si meg hvilket influensavirus som forårsaker en så rask tragedie».

Per 10. mars er mer enn 114.000 mennesker bekreftet syke av covid-19 på verdensbasis, og over 4000 mennesker er døde. Italia har det høyeste antall smittede personer utenfor Kina, med over 9000 smittede.

Søndag varslet landets statsminister, Giuseppe Conte, at hele landet er satt i karantene i et forsøk på å bremse spredningen av viruset.

Italia: – Traff det dårligste punktet

Professor i medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik, er en av Norges fremste eksperter på virus og epidemier. Han har tidligere kritisert Folkehelseinstituttet i Norge for å gjøre folk unødig redde. Han påpeker at smitte blant helsepersonell er årsaken til at virusutbruddet i Italia har blitt så dramatisk.

– En mann og en kone fra Wuhan var på besøk i den italienske byen Codogna. De ble syke og lagt inn på sykehus uten mistanke om coronasmitte. Både leger og sykepleiere ble smittet, uten at de fikk symptomer. De fortsatte å jobbe. Det tok flere uker før en mann i byen testet positivt for corona. Da andre var ikke testet enda. Én uke senere var det 880 syke og 21 døde, sier Olsvik til ABC Nyheter.

I all hovedsak er de døde i det italienske utbruddet pasienter i helsevesenet, ifølge professoren.

– De traff det dårligste punktet med veldig mange syke. Det er årsaken til at Italia har en veldig ubehagelig situasjon. De har fått sitt helsevesen smittet. Det gjør Italia-utbruddet ulikt andre utbrudd, sier Olsvik.

Han viser til at man imidlertid opplevde det samme ved Wuhan-utbruddet, hvor coronasyke ikke ble lagt i isolasjon, og dermed smittet både helsepersonell og andre pasienter.

Et coronavirus-utbrudd ved sykehjemet Life Care Center for eldre i delstaten Washington i USA, har ført til minst seks døde, ifølge CNN.

Professor i medisinsk biologi ved UiT, Ørjan Olsvik, mener det viktigste for Norge er å hindre utbredt smitte i helsevesenet. Da kan vi unngå å havne i en like dramatisk situasjon som Italia, mener han. Foto: UiO og NTB scanpix

– Aller viktigst å unngå smitte i helsevesenet

I Norge har helsepersonell ved øyeavdelingen på Ullevål sykeshus, ved slagavdelingen på Sunnaas sykeshus og ved fødeavdelingen på Stavanger universitetssykehus, fått påvist coronasmitte.

– Vi har heldigvis klart å stoppe det tidlig. Det er det aller viktigste for å unngå et alvorlig virusutbrudd – å unngå smitte i helsevesenet. Det er det norske myndigheter jobber for: kontrollere, kontrollere, kontrollere.

Tirsdag ettermiddag meldte Bergens Tidende at en coronapasient ved Haukaland sykehus i Bergen ikke ble isolert ved innleggelse, og at pasienten har vært i kontakt med ansatte fra flere avdelinger ved Haukeland.

Disse er nå i karantene.

Pasienten oppfylte ikke kriteriene for mistanke om coronasmitte ved innleggelse.

«Etter hvert fikk vi mistanke om at dette likevel kunne være koronasmitte, og pasienten ble lagt på isolat og nødvendige smitteverntiltak satt i verk», skriver Helse Bergen i en pressemelding.

Sykeshuset vil ikke gå ut med informasjon om hvor lenge pasienten var innlagt ved sykehuset, før vedkommende ble isolert.

13,2 prosent med hjertesykdom døde

Ørjan Olsvik understreker et poeng han har løftet fram i intervjuer tidligere: Det hjelper lite for folk å gå rundt og være bekymret og redde.

– Myndighetens oppgave er ikke å skremme folk, men å gi dem informasjon og kunnskap så de gjennomfører de tiltakene myndighetene vil at de skal. Friske mennesker vil i liten grad bli syke av dette viruset. De fleste vil få såkalt sub-klinisk infeksjon, som gjør at de ikke blir alvorlige syke, sier Olsvik.

Erfaringstall fra Kina viser at 0,9 prosent av pasienter med coronaviruset som ellers er friske, døde av viruset. 13,2 prosent av coronapasienter med hjertesykdom døde, 9,2 prosent med diabetes døde, 8 prosent med kronisk lungesykdom døde, 8,4 prosent av coronapasienter med høyt blodtrykk døde, og 7,6 prosent av pasienter med kreft døde.

Hele 49 prosent av de som ble kritisk syke, døde, ifølge det materiale kinesiske forskere har publisert.

Svært få under 50 år har dødd av sykdommen. Blant de over 80 år, har 14,8 prosent med sykdommen dødd. 8 prosent av syke mellom 70-79 år har dødd. 3,6 prosent av de mellom 60-69 år har dødd.

– Disse bør tas spesielt godt vare på. Risikogruppene bør ikke eksponeres mot masse mennesker, hvor risikoen for smitte kan være litt høyere.

Ørjan Olsvik mener det tiltaksnivået Norge nå har lagt seg på, er på linje med det beste i Europa.

– Kommunikasjonen fra norske helsemyndigheter har også blitt mye bedre.

Tre norske leger mener imidlertid den er altfor dårlig. I et leserinnlegg i VG i dag, etterlyser legene Mads Gilbert, Sven Erik Gisvold og Even Holt, tydeligere tale og tryggere ledelse fra norske myndigheter i møte med coronaviruset.

«Vi har lyttet til helse- og omsorgsministerens redegjørelse for Stortinget i dag. Vi er ikke beroliget. Norske helsemyndigheter og regjeringen synes kraftig på etterskudd», skriver legene.

De mener rollefordelingen blant norske myndigheter er uklar, og at budskapet de kommer med er utydelig og usikkert. Mens Italias statsminister informerer befolkningen om drastiske tiltak i Italia, har oppgaven så langt vært overlatt til ansatte ved Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i Norge.

Kronikk-forfatterne etterlyser at statsministeren eller helseministeren skal komme tydeligere på banen.

«Én uoppdaget corona-smittet uten symptomer vil etter fem uker kunne ha smittet 3.000 andre. [...] Smittespredningen er ikke lineær, men eksponential. Det vil eksplodere. [...] Smittevern må prioriteres», skriver legene.

Etterlyser stengte skoler og forbud mot forsamlinger

Norske myndigheter må være tydelige, og finne en riktig balanse hvor de hverken underdriver eller overdriver alvoret i situasjonen, mener de tre legene.

De etterlyser følgende tiltak:

offensiv testing, frivillig karantene

forbud mot ansamlinger >500-1000 personer

stenge skoler og universitet

vurdere nasjonal krisetilstand (som Island)

skjerpe sykehusenes beredskap, trappe ned planlagt aktivitet

beskytte helsepersonell

forberede ‘reservestyrke’ av helsepersonell (rask opplæring av helsefagstudenter)

mobilisere vår nasjonale og lokale sivile beredskap (DSB)

Da statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) holdt en lengre pressekonferanse om coronaviruset tirsdag, var det i hovedsak for å fremme økonomisk tiltak for å hindre konkurser i norsk næringsliv, og omfattende tap av arbeidsplasser.

– Vi står i en alvorlig situasjon. Først og fremst fordi coronautbruddet truer folks liv og helse. Derfor er jobb nummer én å begrense spredningen av smitten, sa Erna Solberg under pressekonferansen.

– De fleste av oss vil ikke oppleve denne sykdommen som dramatisk. Men vi har alle et særskilt ansvar for å beskytte mennesker som er spesielt utsatte for å bli alvorlig syke. Derfor må vi alle følge helsemyndighetenes råd. Det er viktig å unngå å få bratte topper i smittekurven hvor ikke mange blir syke samtidig. Helsevesenet må ha kapasitet til å behandle både de som er coronasyke og andre. Derfor må vi flate ut toppene.

