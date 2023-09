Tidligere kongelig korrespondent for BBC, Jennie Bond, hevder at Kate Middleton (41) er så «såret og fornærmet» av parets handlinger at hun har «lukket seg» for en forsoning.

– Når du kommer fra en lykkelig, forent familie – som Catherine gjør – er det utrolig vanskelig å forstå hvordan folk kan komme fra hverandre. Jeg tror hun trodde at splittelsen kunne løses, og etter prins Philips begravelse så vi at hun snakket med Harry og åpenbart oppmuntret William til å gjøre det samme, sier hun.

«Men vi vet nå at det ikke fungerte», fortsetter Bond, og sier: «Faktisk kranglet William og Harry rett etter begravelsen. På et tidspunkt må man bare akseptere at lykkelige familier ikke er for alle».

Spydig

Den kongelige eksperten bemerker også at Middleton og William er et «sterkt team» og sannsynligvis kom til konklusjonen sammen at «bruddet med Harry ikke kan løses i overskuelig fremtid», skriver New York Post.

– De har lukket øynene for muligheten og bestemt seg for å gå videre med livene sine, forteller hun.

En annen kongelig ekspert, Katie Nicholl, legger til at forholdet brøt sammen etter Prins Harrys (39) «spydige bemerkninger» om hertuginnen av Cambridge i memoarene hans, «Spare».

– Når du tenker på de personlige avsløringene - og jeg tror du kan kalle dem spydige bemerkninger om Kate i ‘Spare’ - brøt Harry den ene regelen, og det er å tie om familiesaker. Kate og Harry pleide å stå hverandre veldig, veldig nær, men det forholdet har brutt fullstendig sammen, forklarer Nicholl.

– Jeg tror ikke Kate er sint. Jeg tror snarere at hun føler seg skuffet, sviktet og såret fordi hun ikke hadde noen rett til å svare - og Harry visste utmerket godt at hun ikke hadde noen rett til å svare, fortsetter Nicholl.

«Gruet seg»

Journalisten hevder at William (41) var «veldig sint» på sin yngre bror for å ha snakket om hans kone i boken, siden prinsessen av Wales (41) hadde «opptrådt som en fredsbevarer».

– Hun forsøkte å få brødrene på rett kjøl igjen, og det at Kate ble dratt inn i denne møkkete sagaen, var opprørende for henne og gjorde William rasende, sier Nicholl.

Ekspertenes uttalelser kommer bare uker etter at det ble skrevet saker om at Middleton «gruet seg» til å se Harry igjen.

– Det er en alvorlig mangel på tillit, og de vil ikke at samtalen skal gjentas for noen, sa den kongelige eksperten Kinsey Schofield.