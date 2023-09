William og Kate kunngjorde at de ventet sitt andre barn 8. september 2014, mens Harry forberedte seg på å lansere det første Invictus Games-arrangementet i London.

Invictus Games er et internasjonalt multiidrettsarrangement, lansert av prins Harry, der sårede og syke soldater og krigsveteraner konkurrerer i idretter som rullestolbasketball, sittende volleyball og innendørs roing. Arrangementet er oppkalt etter Invictus, latin for «ubeseiret».

Lenger unna tronen

En reporter spurte Harry om hans reaksjon på kunngjøringen, samtidig som han ble bedt om å kommentere det faktum at en ny kongelig baby skyver ham lenger ned i arverekkefølgen og bort fra tronen, skriver Newsweek.

Den videoen, som ble lastet opp på TikTok, viser hvordan Harry beskriver sin eldste nevø, prins Georges, utsikter til å bli søsken til en «mindre, yngre bror, søster«, og legger til: «Så familien fortsetter å vokse!».

Etter dette stiller journalisten følgende spørsmål til prinsen: «Det er klart at når familien vokser, så reduseres jo mulighetene for å bli konge».

Til dette svarte Harry med en latter og understreket «Flott!».

Videoen har fått mange kommentarer, hvor mange hyller prinsen og forsvarer svaret hans.

«Prins Harry er for god for denne verden. Invictus-dokumentaren fikk meg til å gråte. For en mann! Diana ville vært så stolt», skriver en bruker.

En annen kommentar lød: «Haha, han har aldri brydd seg om å være kongelig».

«En vulkan»

I sine memoarer, Spare, som ble utgitt i januar 2023, skriver Prins Harry om sine tanker om kronen og hvordan ansvaret for å lede monarkiet har påvirket familiemedlemmene.

I en del av boken skriver prinsen om pressens interesse for ham da William og Kate annonserte sin andre graviditet, som resulterte i prinsesse Charlottes fødsel 2. mai 2015.

«Jeg dro til Australia for å delta i en militærøvelse, og der fikk jeg vite at Willy og Kate hadde fått sitt andre barn. Charlotte. Jeg var onkel igjen, og veldig glad for det», skriver han.

«Men som ventet var det en journalist som spurte meg ut om det i et intervju den dagen eller dagen etter, som om jeg hadde fått en dødelig diagnose. ‘Nei, kompis. Jeg er kjempeglad’.

«Men du er jo lenger ned i arverekken?».

«Kunne ikke vært lykkeligere for Willy og Kate».

Journalisten presset på: «Femte i arverekkefølgen. Ikke lenger til overs for den som er til overs engang».

«Så tenkte jeg: For det første er det bra å være lenger unna sentrum av en vulkan. For det andre, hva slags monster ville tenke på seg selv og sin plass i arverekken på et slikt tidspunkt, i stedet for å ønske et nytt liv velkommen til verden?».

Da William og Kate senere fikk sitt tredje barn, prins Louis, i 2018, falt Harrys plass i arverekken igjen til sjetteplass. Dette endret seg i september 2022 da dronning Elizabeth II døde.

Med sin far, kong Charles III, på tronen er Harry i dag igjen nummer fem i tronfølgen, mens sønnen hans, prins Archie er nummer seks og datteren prinsesse Lilibet nummer sju.