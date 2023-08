Prins Harrys gamle venner hører ikke lenger noe fra han, ifølge kong Charles' tidligere butler.

Grant Harrold, som jobbet for monarken i syv år da han var prins av Wales, hevder at hertugen av Sussex har kuttet alle bånd til vennene han en gang delte med broren prins William, skriver New York Post.

Her kan du lese alt om kongelige!

– Jeg kjenner ganske mange av Harrys venner som ikke hører fra han i det hele tatt nå, sier Harrold.

Se arkivvideo: Her kommer prins William:

Droppet bryllup

Etter at Harry og kona Meghan Markle trakk seg tilbake som seniormedlemmer av kongefamilien i 2020, har de flyttet til USA i et forsøk på å starte på nytt.

Etter å ha distansert seg fra det kongelige liv og begynt på nytt i California, har hertugen tilsynelatende gjort det samme med vennskapene sine.

Harry var ikke til stede i bryllupet til vennen Jack Mann i juli - til tross for at Mann hadde en rolle i Harry og Meghans bryllup.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Deres fravær skal ha kommet som en overraskelse på gjestene, spesielt siden Mann er en mangeårig venn av prins Harry.

– Trist

Kong Charles tidligere butler sier at forholdet mellom de to brødrene er ikke-eksisterende. Illustrasjonsfoto. Foto: Dominic Lipinski / AFP / NTB

Ifølge Harrold kan det samme sies om Harrys forhold til broren etter at paret en gang var «de beste venner».

– De var begge veldig omgjengelige gutter, og det er det som er så trist nå, hvordan de har gått fra å være bestevenner til at det er ikke-eksisterende. De har blitt så distanserte, sier Harrold.

Den tidligere kongelige butleren husker at han tilbrakte tid sammen med William og Harry og sier at de «alltid hadde det gøy sammen» før de ble uvenner mange år senere.

– Jeg jobbet hovedsakelig med dem da de nærmet seg slutten av tenårene og tjueårene. Jeg likte måten de kom overens med hverandre på. De hadde det alltid gøy sammen og spøkte med hverandre. De spøkte og drev gjøn med hverandre, men det var ufarlig, forteller Harrold.

– De var bestevenner, og de hadde også de samme vennene. Man kunne se dem sammen på puben. Det var en fin tid for dem, avslutter Harrold.