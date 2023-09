Ifølge forfatteren Andrew Morton ble hertugen og hertuginnen av Sussex overrasket da et bilde av avdøde dronning Elizabeth II - og hennes arvinger, nå kong Charles, prins William og prins George - ble offentliggjort i 2020.

«Kongeparet mistenkte at hele institusjonen konspirerte mot dem. Slik de så det, lå bevisene rundt dem. Det uuttalte var klart: Monarkiets fremtid var sikret, med eller uten Meghan og Harry», hevder Morton i sin uautoriserte biografi «Meghan: A Hollywood Princess».

Her kan du lese alt om kongelige!

Bildet ble tatt i tronsalen på slottet.

Se video: Harrys ensomme timer i London:

Dyp feide

To dager etter at bildet ble offentliggjort, avslørte Harry og Meghan at de offisielt ville forlate sine roller, skriver New York Post.

«Etter mange måneder med refleksjon og interne diskusjoner har vi valgt å gjøre en overgang i år og begynne å skape en progressiv ny rolle i denne institusjonen. Vi har til hensikt å trekke oss tilbake som ‘seniormedlemmer’ av kongefamilien og arbeide for å bli økonomisk uavhengige, samtidig som vi fortsetter å støtte Hennes Majestet Dronningen fullt ut. Det er takket være deres oppmuntring, særlig de siste årene, at vi føler oss klare til å gjøre denne tilpasningen», het det i uttalelsen som ble offentliggjort 8. januar 2020.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Paret bor for tiden i Montecito i California sammen med sønnen Archie (4) og datteren Lilibet (2).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Valget om å forlate Storbritannia skal ha utløst en enda dypere feide mellom Harry og William - blant annet med utgivelsen av Harrys biografi «Spare» og parets Netflix-dokumentarserie «Harry & Meghan».

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Fotografiet av Dronning Elizabeth II sammen med prins Charles, prins William og prins George som forfatteren Andrew Morton henviser til. Foto: Buckingham Palace

«Kastet til ulvene»

I dokumentaren hevder Harry at William kjeftet på han på grunn av avgjørelsen han hadde tatt.

«Det var skremmende å oppleve at broren min skrek og ropte til meg, og at faren min sa ting som rett og slett ikke var sanne, mens bestemoren min satt stille og tok det hele inn over seg», sier han.

Han legger til: «Det tristeste var at det ble skapt avstand mellom meg og broren min, slik at han nå er på institusjonens side. Og en del av det forstår jeg - jeg forstår at det er hans arv, og det er allerede innprentet i han at en del av hans ansvar er å sørge for at denne institusjonen overlever».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han hevdet også at det foregikk institusjonell manipulasjon og at Meghan ble «kastet til ulvene».

«De lyver gjerne for å beskytte broren min, men de var aldri villige til å fortelle sannheten for å beskytte oss», forteller Harry.

I selvbiografien, som ble utgitt bare noen måneder etter at dronning Elizabeth døde, beskylder Harry også William for å ha angrepet han fysisk etter en krangel om Meghan.