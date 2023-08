Prins Harry (38) og hans onkel prins Andrew (63) har «ingen vei tilbake» til den kongelige folden under kong Charles' regjeringstid, ifølge en kongelig ekspert.

Kongehusekspert Esther Krakue sier at den britiske offentligheten «ikke har noe ønske» om at de skal vende tilbake etter en rekke sjokkerende avsløringer fra hertugen av Sussex (Harry) og skandaler fra hertugen av York (Andrew).

– Når det gjelder det offentlige liv, befinner prins Andrew og prins Harry seg i en lignende situasjon, i og med at det ikke finnes noen vei tilbake for dem i kongefamilien, sier Krakue.

– Latterlig

Krakues kommentarer kommer i kjølvannet av en ny meningsmåling, utført for Daily Mail, som viser at mer enn halvparten av 1 504 briter ønsker Harry fjernet fra arverekken.

Den kongelige eksperten hevder at Harrys deltakelse ved Charles' kroning i mai «kun var en gest», og ikke betydde noe annet enn at han ønsket å være til stede ved «den viktigste begivenheten» i kongens liv, skriver New York Post.

Krakue hevder dessuten at monarken «forstår» at det britiske folket ikke ønsker å se sin yngste sønn eller bror vende tilbake til det kongelige liv:

– Kong Charles forstår tydeligvis offentligheten og vet at de ikke har noen appetitt for sånne som Sussexene eller prins Andrew. Det ville være helt latterlig om de kom tilbake til kongefamilien - de fleste vil ha titlene deres fjernet, sier Krakue.

Undersøkelsen viser også at 51 prosent av britene mener at Harry, hans kone Meghan Markle (42) og barna prins Archie (4) og prinsesse Lilibet (2) bør fratas sine respektive titler.

Rasende

Harry ble i all stillhet fratatt tittelen «Hans Kongelige høyhet» fra profilsiden sin i forrige uke, noe som ble betegnet som en «brutal realitetssjekk» av den kongelige eksperten Richard Kay.

Kay legger til at kilder nær monarken hevder at de kongelige er rasende over de «vedvarende» angrepene fra Sussex-paret:

«Det hersker en innbitt bitterhet over de vedvarende angrepene som Harry og Meghan har rettet mot familiemedlemmer gjennom memoarene og de ulike TV-intervjuene deres», skriver han.