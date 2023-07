Prins Andrew risikerer å miste tilgangen til enda et luksuriøst hjem

I sommer vil den kongelige Balmoral-eiendommen i Skottland, være åpen for publikum hver dag frem til 16. august, to uker lenger enn normalt.

Ifølge The Sun sammenfaller dette med tiden hver sommer når Andrew (63) antas å oppholde seg på eiendommen for en ferie sammen med ekskone Sarah Ferguson (63) og deres døtre, prinsesse Beatrice (34) og prinsesse Eugenie (33).

Se arkivvideo: Prins Andrew nekter for sex med offer for menneskehandel:

Kan irritere

En kilde forteller:

– Dette vil gi betydelig ny inntekt til eiendommen. Det kan imidlertid ha den effekten av å irritere hertugen av York, som har satt pris på tiden sin der helt siden han var liten.

Andrew kan besøke Balmoral senere denne sommeren, men bare hvis kong Charles, som eier eiendommen, inviterer ham.

Andrew nekter også angivelig å forlate sitt Royal Lodge-hjem under renoveringer, i tilfelle han «aldri kan komme tilbake» Andrew, som ikke lenger har offisielle plikter, deler det 30-roms herskapshuset i Windsor med sin ekskone Sarah Ferguson.

Vil nedskalere

Kong Charles (74) skal være ivrig etter at Andrew skal forlate hjemmet verdt 30 millioner pund som en del av planene om å skalere ned monarkiet.

Men Andrew har brukt 7 millioner pund av egne penger på takreparasjoner denne sommeren og nekter angivelig å flytte ut for dem.

Andrew kan gjøre plass til bygningsarbeidere ved midlertidig å flytte inn i Frogmore Cottage, prins Harry og Meghans tidligere hjem i Windsor.

Kong Charles skal angivelig ønske at Andrew flytter til Frogmore Cottage, men hertugen mistenker at hvis han forlater Royal Lodge under reparasjonene, kan han kanskje aldri komme tilbake.