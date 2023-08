Prins Harry sier at han gjerne forlater California — og avslører til og med landet han ville «glede seg over å bo» i.

Hertugen av Sussex (38), talte denne uken ved et veldedighetsarrangement i Tokyo, Japan , hvor han er på reise, og uttrykte sin kjærlighet til landet og dets kultur, skriver New York Post.

«Ville gjerne bodd her»

– Jeg har vært involvert i mange veldedige organisasjoner i mesteparten av mitt liv, og jeg får en enorm tilfredsstillelse av å gi tilbake til så mange mennesker som mulig, livet mitt er veldedighet, det har det alltid vært, det vil det alltid være. Deres varme, medfølelse, generøsitet, hvert eneste aspekt av den japanske kulturen er virkelig unik og veldig, veldig spesiell. Jeg la merke til det under mitt første besøk for fire år siden, og jeg ville gjerne bodd her om dere vil ha meg.

Samtidig som prins Harry var på reise i Japan ble hertuginne Meghan igjen i California med parets to barn, prins Archie (4), og prinsesse Lilibet (2).

Den tidligere skuespilleren tilbrakte tiden på blant annet Taylor Swift-konsert. Meghans konsertutflukt kom bare dager etter hertuginnens 42-års dag, en anledning som den britiske kongefamilien angivelig lot forbigå i stillhet.

Taust

Meghan mottok bursdagshilsener fra venner og fans på sosiale medier, men Harrys familie valgte tilsynelatende å forholde seg tause på Meghans bursdag.

På Meghans 41-årsdag i fjor, delte britiske kongelige, inkludert prins William og prinsesse Kate, samt kong Charles og dronning Camilla, alle offentlige gratulasjoner for Meghan på sosiale medier.

«Ønsker hertuginnen av Sussex en god bursdag!» lød et innlegg fra den offisielle kontoen til prinsen og prinsessen av Wales i 2022, vedlagt et bilde av Meghan.

Clarence House – en konto brukt av Charles og Camilla før dronning Elizabeth IIs død – la i 2022 ut det samme bildet av Meghan, også med en bursdagshilsen.

De gjorde ikke det samme i år.