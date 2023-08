President Joe Bidens søster, Valerie Biden Owens, har angivelig «støttet» hertuginne Meghan (42) som en kvinne hun ville vist støtte for til Det hvite hus, ifølge New York Post.

Det har tidligere florert historier om at hertuginnen av Sussex har vurdert en karriere i politikken, med ubekreftede rapporter som antyder at hun har skapt forbindelser med fremtredende demokrater siden hun trakk seg tilbake fra det kongelige liv i 2020.

Og det ser ut til at Meghan kan ha en vei inn i Det Hvite hus om hun skulle starte en politisk karriere.

Biden Owens, en politisk strateg og kampanjeleder for broren, president Joe Biden, har uttalt med begeistring om at Meghan skal gå inn i politikken, og har tidligere sagt seg enig i at Meghan ville «være en god presidentkandidat en dag».

Ikke mye å velge mellom

Som bekreftelse for dette, topper angivelig Meghan en nylig meningsmåling blant demokratene som spør hvilke kvinner de ville stemt på. I meningsmålingen skal Meghan ligge likt med visepresident Kamala Harris og foran tidligere førstedame Hillary Clinton.

Men eksperter bemerker at Meghans resultater i meningsmålingen bare fremhever «at valgene demokratene har å velge mellom, ikke er gode».

Da Biden Owens ble spurt om sine tanker om at Meghan potensielt en dag kunne stille til presidentvalg, sa Biden Owens at det ville være «flott å ha kvinner i politikken».

– Jo flere kvinner vi har, jo bedre vil vårt demokratiske system fungere, med et bedre synspunkt, et annet synspunkt, og vi omfavner alle kvinner. Vi ønsker Meghan velkommen til å bli med i det demokratiske partiet.

Ikke første gang

Meghans mulige karriere i det politiske liv trenger ikke være en helt fjern tanke, ettersom både Arnold Schwarzenegger og Ronald Reagan har gjort suksess i politikken tidligere.

Schwarzenegger (76), tjenestegjorde som Californias 38. guvernør fra 2003 til 2011, og Reagan spilte i flere Hollywood-filmer på 1930-tallet før han ble USAs 40. president.

Men til tross for at Meghan ser ut til å ha støtte fra Biden Owens, må hun muligens gjøre mer for å overbevise presidenten etter at hun og ektemannen prins Harrys (38) forespørsel om å bruke «Air Force One» ble avslått.

Det hvite hus var angivelig bekymret for at en slik hjemreise ville forårsake en «oppstandelse».