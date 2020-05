I en video Madonna (61) la ut i helgen kommer det frem at hun mest sannsynlig har hatt coronaviruset, og at kroppen hennes har utviklet antistoffer mot viruset.

– Jeg tok en test her om dagen som viste at jeg har antistoffer. Så i morgen har jeg tenkt til å kjøre meg en lang tur og puste inn covid-19-luften. Jeg håper solen skinner, sier hun.

Det er ikke alle som har symptomer på coronaviruset som får testet seg for viruset, men i april fikk mange amerikanere muligheten til å sjekke om de har hatt viruset uten å vite det.

Kan ikke garantere immunitet

I slutten av mars kom det frem at disse testene er på vei inn i det norske markedet. Det er imidlertid ikke 100 prosent sikkert at man er immun mot viruset selv om man har hatt det.

Overlege Anne-Marte Kran ved Folkehelseinstituttet har tidligere sagt til NTB at disse testene kan gi en falsk trygghet.

– Selv om testene måler antistoffer som viser gjennomgått infeksjon, er det ikke gitt at de antistoffene som måles, korrelerer med beskyttende immunitet, sa hun til NTB i mars.

Fikk kritikk for corona-video

Siden det ble innført strenge coronatiltak i USA har Madonna lagt ut flere kunstneriske videoer der hun snakker om coronaviruset.

I slutten av mars la hun ut en video av seg selv naken i et badekar hvor hun mumlet at vi alle var «i samme båt» og at coronakrisen jevnet ut forskjellene i samfunnet.

Videoen vekket sterke reaksjoner fordi slike kriser ofte rammer de fattigste hardest. Ifølge Huffington Post kommenterte flere av følgerne hennes at Madonna, som er god for rundt 5,9 milliarder, ikke bør sammenligne seg med «vanlige» folk. Videoen har nå blitt slettet.