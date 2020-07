Hertuginne Meghan tapte for erkefienden i retten

Det var tidligere i år at hertuginne Meghan bestemte seg for å å gå rettens vei mot Mail on Sunday og The Daily Mails eiere etter at et privat brev hun sendte til faren i forkant av bryllupet med prins Harry i 2018 ble publisert.

Saken har vært mye omtalt og i mars avviste en dommer deler av søksmålet fordi vedkommende mente mye av det hertuginnen hadde skrevet i det aktuelle brevet var irrelevant. Dommeren påpekte samtidig mangelfulle beviser i saken.

Nå skriver Daily Mail selv at hertuginnen har tapt første runde i retten mot Associated Newspapers Limited som eier de to avisene som trykket brevet hun hadde sendt til faren. Hertuginnen skal ha sagt seg villig til å dekke advokatregningen for aviskonsernet som skal beløpe seg på 800.900 kroner. I tillegg må hun dekke egne saksomkostninger, slik at den samlede regningen vil komme på omkring en million kroner.

Det er foreløpig usikkert om dette er penger som skal hentes fra parets egne midler eller om det britiske kongehuset skal bidra økonomisk.

Ifølge Express er det ventet at saken i sin helhet skal opp neste år, uten de delene som ble avvist av dommer i mars. Det anslås at kostnadene for rettssaken vil komme på flere millioner kroner.