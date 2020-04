TV-stjerne Tori Spelling i hardt vær: – Folk dør og du tenker på penger

Uansett om du sitter på hjemmekontor eller savner å kunne snakke med venner eller familie mens dere ser ansiktet på hverandre, så har coronapandemien gjort videosamtaler til et stadig viktigere kommunikasjonsmiddel. Vi er blitt stadig flinkere på å utøve sosial distanse til hverandre utenfor hjemmets fire vegger og videosamtale-apper topper nedlastingslistene.

Samtidig er det en rekke berømtheter som tar i bruk mediet for å holde kontakten med fans og gjøre opptredener eller liknende for å samle inn penger til veldedige formål. En nylig veldedighetskonsert der blant annet Elton John, Alicia Keys, Billie Eilish og Mariah Carey underholdt hjemmefra, samlet inn 100 millioner kroner.

Kanskje derfor har det falt mange tungt for brystet at Tori Spelling – best kjent for rollen som Domnna Martin i en av 90-tallets store ungdomsserier «Beverly Hills 90210» - har valgt å ta 950 kroner for et virtuelt møte med henne.

«Under en pandemi har vi råd til slikt»



«Gleder meg til å gjøre min første virtuelle meet and greet torsdag 9. april klokken 17.00. Bare 20 plasser tilgjengelig, så reserver nå», proklamerte skuespiller og TV-personlighet Tori Spelling (46) på Instagram mens hun la ved en lenke der fansen kunne sette seg opp for deltakelse.

Men det tok ikke lang tid fra Spelling sendte ut kunngjøringen til det begynte å koke i kommentarfeltet.

«Mennesker dør, og du tenker fremdeles på hvordan du kan tjene penger på oss ... hva du var og hva du ble ... », skriver en av stjernens følgere.

«Selvfølgelig koster det 95 dollar, for under en pandemi har vi alle råd til slikt. For en flause», skriver en annen frustrert Instagram-bruker.

En Tori-fan uttrykte skuffelse over å ikke kunne møte idolet sitt fordi hun er arbeidsledig:

«Jeg ville ha gjort det, men det kostet 95 dollar. Det er en dårlig tid for meg ettersom både jeg selv og mannen min mistet jobben. Men kanskje neste gang.»

Sliter med milliongjeld - nektet å møte i retten

For de som har bladd i kjendisbladene på legekontoret de siste årene, kommer det nok neppe som noen overraskelse at Spelling tar seg betalt. I januar kom det frem at Spelling og ektemannen Dean McDermott har kredittkortgjeld til American Express Bank (AMEX) på omkring 900.000 kroner. Gjelden skal strekke seg fire år tilbake i tid.

Tori Spelling og ektemannen, den kanadiske skuespilleren Dean McDermott. Foto: Michael Tran / AFP

Men det er ikke bare AMEX Spelling har problemer med.

I mai 2017 ble det kjent at «Beverly Hills 90210»- stjernen nektet å møte opp i retten i Los Angeles etter et søksmål fra City National Bank. Paret var blitt saksøkt tidligere den våren for 200.000 amerikanske dollar.

Tre år senere skal hun nå skylde City National Bank hele 4,1 millioner kroner i forbindelse med at hun ikke har tilbakebetalt lånet.

Spelling, ektemannen og deres fem barn bor i det sørlige Californias eksklusive Hidden Hills-nabolag. I boken «Spelling it like it is» har «Beverly Hills 90210»-stjernen omtalt sine økonomiske problemer.

«Det er ikke et mysterium hvorfor jeg har pengeproblemer. Jeg var rikere enn noen kan forestille seg. Men jeg kan ikke gi slipp på mine dyre vaner, selv om jeg har prøvd å leve enklere», skrev Tori Spelling i boken som kom i 2013.