Tre måneder etter at de møttes første gang, var det i 1987 duket for et storslått bryllup mellom de to filmstjernene Bruce Willis (65) og Demi Moore (57). Paret fikk tre døtre sammen: Rumer Glenn, Scout Laurie og Tallulah Belle. De var på et tidspunkt et av Hollywoods mektigste ektepar:

Willis slo seg bokstavelig opp med «Die Hard»-filmene, men har også høstet gode kritikker og suksess for blant annet «Pulp Fiction» og «Den sjette sansen». Demi Moore ble på sin side en av de best betalte skuespillerinnene med roller i blant annet «Ghost», «Uanstendig forslag» og «A Few Good Men».

Moore var samtidig den mest kontroversielle av de to har og skapte flere skandaler i det konservative USA – som da hun poserte naken og gravid på forsiden av Vanity Fair.

(Saken fortsetter under)



Bruce Willis og Demi Moore ankommer Oscar-utdelingen i Los Angeles i 1989. Foto: AP

«Kaotisk nøytralt»

Etter 13 års ekteskap gikk paret hver til sitt i 2003, men har siden opprettholdt det gode forholdet. Og mens selv-isolering har vist seg å bli en solid utfordring for mange skilte par i disse coronatider, har det celebre eks-paret funnet kreativ løsning på situasjonen.

Det er den yngste av deres to felles døtre, Tallulah Belle, som har delt et bilde på sin Instagram-konto der hele familien samt kjæresten Dillon Buss er kledd i matchende pysjamaser i hvite og grønne striper. Selv familiens hund er kledd opp for anledningen.

Bildet beskrivelser Tallulah selv som «kaotisk nøytralt».

Demi Moore har også delt et bilde fra den nye isolerte tilværelsen. På hennes bilde ser vi henne sitte sammen med sine tre døtre og Dillon Buss mens de jobber på et familiefoto-prosjekt.

– Du var som død for meg

I selvbiografien «Inside Out» skriver Moore at både hun og Willis følte seg samstemte som foreldre etter at skilsmissen var et faktum. Til tross for at de begge siden har giftet seg på nytt, har de beholdt vennskapet.

I forbindelse med en kjendis-roast i 2018, der store deler av kjendiseliten hadde tatt turen til Comedy Central i Los Angeles for å se Willis bli trukket fram og grillet for åpen scene , sparte ikke Moore på kruttet.

– Jeg var gift med Bruce gjennom de tre første «Die Hard»-filmene, noe som gir mening da de to siste filmene sugde , uttalte Moore fra scenen ifølge avisa Independent før hun fortsatte:

– Bruce mente at bruddet mellom oss var hans største nederlag. Bruce, ikke vær så hard mot deg selv, du har hatt langt større nederlag enn det, sa Moore og viste til eksempler som actionfilmen «Hudson Hawk» som ble en legendarisk fiasko da den kom i 1992.

– Jeg ser på ekteskapet vårt som «Den sjette sansen». Du var som død for meg, sa Moore med et lurt smil til Willis som selv satt og flirte stort.