Ble verdens rikeste barnestjerne – så forsvant han fra rampelyset

Angus T. Jones sjarmerte mange i rollen som den late og matglade gutten Jake i serien «Two and a Half Men».

I USA ble den siste episoden av serien sendt i februar 2015, men i Norge sendes episodene fortsatt i reprise på flere TV-kanaler.

Les også: Charlie Sheen fikk sparken

Jones skal ha tjent 250.000 dollar per episode, og i 2010 var han verdens best betalte barnestjerne. Noen år senere sjokkerte han mange da han sluttet i TV-serien og sa at det var fordi rollen som Jake krasjet med hans nye livsstil som kristen.

I en video på YouTube kalte han serien for «søppel» og oppfordret folk til å slutte å se på den.

Synes serien var umoralsk

– Jake fra Two and a Half Men betyr ingenting. Hvis dere ser på Two and a Half Men så vær så snill og slutt, sa han.

Senere fikk han dårlig samvittighet og sa at han ikke mente å si noe vondt om serieprodusenten Chuck Lorres verk.

Angus har forandret seg også utseendemessig. Slik så han ut i 2014. Foto: Skjemdump fra Facebook

– Den serien er hans baby, og jeg fornærmet babyen hans, og med tanke på det må jeg beklage meg. Men annet enn det angrer jeg ikke på det jeg sa, sa han til TV-kanalen KHOU 11.

Han har flere ganger sagt at han ikke følte at han kunne spille i en serie som Two and a Half Men lenger fordi serien laget humor ut av situasjoner som kan være vanskelige for andre mennesker.

I YouTube-videoen fra 2012 sa han at han «fant Gud» etter å ha møtt predikanten Christopher Hudson som jobber for den kristne gruppen Forerunner Chronicles i Alabama.

Kan returnere til TV-skjermen

Senere ble han medlem av Syvendedags Adventistkirken, som er et kristent, protestantisk kirkesamfunn.

Etter hvert begynte han på en utdanning innenfor miljø på University of Colorado og forsvant helt fra rampelyset.

Jones er ikke så aktiv på sosiale medier, og det finnes ikke mange nye bilder av han. I 2016 sa han imidlertid til People at det kan hende han gjør comeback som skuespiller.

Les også: Fire år etter hiv-diagnosen: Slik går det med Charlie Sheen nå

– Døren er fortsatt åpen for det, men jeg tar ting i et rolig tempo. Jeg liker å kunne ha muligheten til å reise rundt og være spontan og ikke bo på ett sted i flere år, sa Jones.

Han sa også at han ikke angret på at han hadde forlatt rampelyset.

– Jeg prøver å unngå helt å angre. Det går ikke an å forandre på noe. Man kan bare se fremover, sa han.