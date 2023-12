RÜSSELSHEIM, TYSKLAND: Corsa-e markerte en ny elektrisk start for Opel i 2019. Etter bruddet med GM hvor den Chevrolet Bolt-baserte Ampera-e raskt måtte fases ut for å passe inn i PSA-gruppens og senere Stellantis plattformstrategier.

Da ble det småbilen Corsas rolle å gjøre Opel relevant i et stadig mer elektrifisert marked i Norge.

Storselger

Nå er ikke småbiler normalt de største storselgerne i Norge, men ser vi litt utenfor Norges grenser, har Corsa vært en kjempesuksess i mer enn 40 år. Totalt er det solgt over 14,6 millioner Corsa gjennom alle disse årene, så tallet vil nok snart passere T-Fordens legendariske 15 millioner eksemplarer om ikke lenge.

Så sent som i 2021 var den den mest solgte småbilen i Tyskland og Storbritannias mest solgte bil i 2022. Det hadde selvsagt ikke skjedd uten bensin- og hybridvarianter, og slik vil det fortsette å være også når denne oppgraderte utgaven kommer på markedet på nyåret.

Utenfor Norge.

Corsa har fått samme frontdesign som vi kjenner fra stadig flere Opel-modeller med en bred sort stripe hvor lysene er integrert. Foto: Opel

Økt rekkevidde

Her hjemme er kun de elektriske variantene aktuelle, og sannsynligvis bare den største batteripakken på 51 kWt. Noe som gir rekkevidde rett på nordsiden av 40 mil i WLTP-testen. Noe som plasserer Corsa helt i toppen med småbilklassens beste rekkevidde, og helt på linje med alle de andre nye Stellantis-modellene med samme batteripakke.

Jeep Avenger, Fiat 600e, Citroën ë-C3 og Peugeot E2008 er teknisk sett mer eller mindre identiske når en skreller vekk karosseri og oppsett av hjuloppheng. De deler plattform, motor, batteripakke og en rekke andre komponenter med Corsa.

Herlig ujålete

Men de skal forsøke å appellere til ulike kunder som i utgangspunktet er ute etter biler i noenlunde samme klasse, og den rollen fyller nye Corsa godt føler vi etter en dag på tyske landeveier, i byen og på Autobahn.

At testbilene er mørk grå viser på mange måter Opels ærlige intensjoner med denne bilen. Den prøver ikke å være noe annet enn en god småbil.

Designen er skarpet opp siden den første elbilversjonen som ble lansert for fire år siden, men ikke mer enn nødvendig for å holde den «i tiden». Noe som blant annet medfører samme frontdesign som Mokka, Grandland og Astra med lykter og grill i ett i et svart felt i hele bilens bredde. Sorte er også alt listverk, for krom er ut.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Kjenner du dagens Corsa i detalj, vil du se at den er mye av det samme som tidligere, men designen er skarpet opp i begge ender og langs sidene. Foto: Opel

Praktisk og lettkjørt

Dette er ikke en bil som skal flytte designgrenser eller provosere. Den skal by på praktiske løsninger for folk flest som har behov for en rimelig bil. Og det gjør den bra.

Med en (i elbilsammenheng) lav egenvekt på 1.544 kilogram og kompakte dimensjoner, er Corsa meget lettkjørt, kjapp og snerten i byen. Også ute på landeveien klarer den å kombinere komfort og relativt sportslige kjøreegenskaper meget behagelig, til tross for moderate 156 hestekrefter.

På nærmest tomme, kurvede og oversiktlige landeveier mellom vinrankene i Rheinland er den både leken og morsom med god balanse uten overraskelser. I hvert fall med en til to personer i bilen. Hvordan det er med flere har vi ikke testet. Men dette er uansett ikke en langtursvogn for voksne både foran og bak, for plassen i baksetet lider naturlig nok forsetet blir skjøvet litt bakover.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Testbilene er nedtonet i grått, og med sorte felger og listverk vil den føles stilig for noen og kjeldelig for andre. Felgdesignen skal bidra til enda bedre rekkevidde. Foto: Opel

Sparemodus

At 0-100 kilometer i timen tar 8,1 sekunder er selvsagt ikke noe som imponerer noen, men i en billig liten bil er det helt innafor. Sammen med et behagelig lavt støynivå (på tysk asfalt), blir turen uvanlig komfortabel til småbil å være.

I Normal-modus har du kun 109 av de 156 hestene til rådighet. Akkurat hva som er tanken bak at du må kjøre i Sport-modus eller trå kick down for å få lov til å bruke samtlige 156 hestekrefter er ikke helt lett å skjønne. Men det er kanskje et grep for å få rekkevidden dit den er.

Opels Intelli-Lux LED-matrix hovedlys er småbilklassens beste. Foto: Opel

Lyspunkt

Vi hadde ikke mulighet for å teste den forbedrede utgaven av Opels Intelli-Lux LED-matrix, men basert på tidligere erfaringer kan vi si at du skal lete lenge og forgjeves etter bedre lysteknologi i småbilklassen. På mørke landeveier er det en fryd å kunne kjøre med fjernlyset på hele tiden, samtidig som møtende og innhentede biler maskeres ut, så de ikke blendes.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Det er enkelt å være fører i Corsa. Fordeling av analoge hjul og digitale flater bør passe de fleste, også de som ikke elsker berøringsskjermer. Foto: Opel

Flere nyheter

Innvendig har Corsa Electric fått nytt design på ratt og girskift, samt nytt og oppgradert infotainment-system. Det er bedre grafikk og trådløs tilkobling av Apple CarPlay og Android Auto.

Opel har en fin miks av analoge og digitale funksjoner som er oversiktlig og intuitiv uten at det blir fomling og et unødig fokus på skjerm for funksjoner som lar seg bedre løse med en knott.

Kraftig konkurranse

Konklusjonen etter en dag på veien er at Opel Corsa er en lettvin, ærlig, morsom og relativt komfortabel småbil.

Prisforhandlingene med produsenten er foreløpig ikke i mål. Den bør neppe havne langt på nordsiden av 300.000 for å møte et stadig mer uforutsigbart konkurransebilde i Norge når den ventes rundt nyttår.

At elbilvarianten er rundt 10.000 euro dyrere enn bensinvarianten i andre land i Europa, gjør nok at revolusjonen ikke går så fort som noen skulle tro. For det er dette småbilsegmentet som må lykkes for at elbilene skal nå de store volumene totalt.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Finansavisen Motor.