Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BÅT: Da pandemien på det mest omfattende var det en del som omdirigerte feriebudsjettet fra Gardermoen til nærmeste campingvogn og bobilforhandler.





Noen oppdaget at campingferie var det de bestandig hadde ønsket seg, men det var nok ikke alle som syntes det var like kjekt å ha naboene så tett innpå husveggen, særlig når den var laget av glassfiber.

Hvis du egentlig har en drøm om campinglivet, så lenge du slipper å forholde deg til andre campingturister, kan det hende Caracat har svaret. Foto: Caracat

Flytende ide

Campingplasser ligger ofte plassert ved vann eller med tilgang til sjøen, og enkelte kan jo ha tenkt at det egentlig er fint å feriere i vogn, bare en hadde hatt mulighet til å sjøsette den.

Den ideen har selskapet Caracat brukt som utgangspunkt for deres produktportefølje bestående av flytende campingvogner.

Interiøret på Caracat 76 skiller seg ikke nevneverdig ut fra andre campingvogner som ikke flyter. Foto: Caracat

Pongtonger

Konseptet virker for greit nok, og Caracat skriver på nettsidene at de har samarbeidet med selskapet Schneider, som har lang erfaring med bobiler og campingvogner. Illustrasjonsbildene viser hvordan boenheten står oppå en slags båthenger, for å fraktes rundt på landeveien.

Ved sjøsetting skal to pongtonger på hver side skyves ut til sidene, for å gi farkosten nok stabilitet. Og bakpå befinner det seg en brakett for å kunne feste en liten påhengsmotor.

To pongtonger på undersiden skyves til til siden, for å gi Caracat 76 nødvendig stabilitet. Foto: Caracat

Biljardbord

Interiøret er nokså standard, og de som har forsøkt å tilbringe fellesferien med håpet om familielykke hektet på tilhengerkroken vil nok kjenne igjen det aller meste. På toppen er det en takterrasse med baldakin, og noe uteplass på dekk.

Sånn sett gir bildene inntrykk av at dette er noe som vil fungere, selv om samtlige av dem viser at vannet er flatt som et biljardbord. Og det er vel omtrent da en begynner å lure på om ikke det rett og slett hadde vært mer praktisk å kjøpe seg en båt?

Caracat 76 flytende campingvogn kombinerer to elementer som vanligvis opptrer adskilt. En kan jo spørre seg om det ikke hadde vært like greit å kjøpe en båt. Foto: Caracat

Fjernt fra minigolf

Det skal riktignok noe til å komme opp i det samme innvendige boarealet på en båt, og over en viss størrelse blir det ikke så aktuelt å frakte båten rundt på henger.

Konseptet innebærer en ny mulighet for å nyte campinglivet ute på et stille fjellvann eller inne i en lun bukt, fjernt fra felles dusjanlegg, minigolf og innpåslitne naboer. Hvis det på noen måte skulle friste, holder selskapet til i Heidelberg i Tyskland, og priser er på forespørsel.