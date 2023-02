Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



BÅT: – 2023 blir elbåtens år i Norge, sier Mikael Mahlberg, kommunikasjonssjef i Candela

Den svenske elbåtprodusenten Candela låner krefter fra bilindustrien og skal fremover levere båter med Polestar-teknologi under dørken.

Candelas helelektriske C-8 fritidsbåt er den første modellen som vil få batteripakken fra Polestar 2, og åpner samtidig for hurtiglading i norske havner.

Tidlige elbåteiere må imidlertid fortsatt vente en stund på infrastrukturen.

– Større oppgradering

Eldrift er på full fart inn i det norske fritidsbåtmarkedet, med nye norske båtprodusenter som Green Waves, danske Rand og svenske produsenter som X Shore og Candela. I tillegg kommer retrofitting av elektrisk drivlinje i eldre båter.

For Candela betyr Polestar-samarbeidet at fritidsbåten C-8 vil få den samme 69 kWh batteripakken som sitter i Polestar 2 Standard range Single motor-modell.

Det åpner samtidig for CCS 22 kW hurtiglading i havner hvor ladestasjoner er tilgjengelig. Alternativt kan båten lades med trefaselading på 11 kW.

– Det er en ganske stor oppgradering, som gir C-8 en rekkevidde på 57 sjømil, og vi tilbyr markedets raskeste hurtiglading. I praksis betyr det at du kan flytte deg 100 sjømil per dag, sier Mahlberg.

FLYVENDE SVENSKE: Den nye modellen C-8 fra Candela, har en topphastighet på 30 knop. Foto: Candela

Flyr på sjøen

Sammenlignet med tidligere batteripakke får båten med Polestar-pakken 10 ekstra nautiske mil, samtidig som hurtiglading gjør det mulig å lade båten fra 10 til 80 prosent på 35 minutter.

Candelas C-8 skiller seg ut fra flere av konkurrentene ved at den benytter seg av foiler som gjør at båten «flyr» over bølgene. Det gir mindre friksjon og sjøgang, og bruker 80 prosent mindre batteri når båten først er kommet opp på foilene, ifølge selskapet.

C-8 er ingen billig båt, med en prislapp på rundt 3 millioner kroner. Samtidig mener Mahlberg at kraftig reduserte drivstoffkostnader og raskere lading gjør elbåten mer attraktiv for potensielle kjøpere.

– Eldrift gir 90-95 prosent lavere drivstoffkostnader sammenlignet med en fossilbåt med samme hastighet, selv med dagens strømpriser, hevder han.

Birgit Liodden, sjef for Ocean Opportunity Lab, mener elbilboomen gir positive ringvirkninger på elbåtmarkedet. Foto: Andrea Bærland

Mobil og fast infrastruktur

Elbåter er avengige av ladere, og hovedutfordringen i dag er antallet ladepunkter. EU-prosjektet go:LEIF har som mål å bygge ut 400 nye ladepunkter for elbåter mellom Kristiansand og Gøteborg, mens Eviny- og Bergen Havn-eide Plug samt en rekke private aktører bygger infrastruktur i norske havner.

Birgit Liodden, tidligere shippingtopp og styreleder i Elbåtforeningen, sier markedet er i sterk utvikling.

– Norge er et testmarked hvor det skjer mye spennende om dagen, der mye av det som har skjedd med Tesla og elbilmarkedet nå smitter over på båtmarkedet, sier hun.

En viktig brikke for å øke kapasiteten blir ifølge Liodden å bygge ut en kombinasjon av fast og mobil infrastruktur, der mobile stasjoner kan brukes på fjellet eller ved sjøen avhengig av sesong.

– Ikke veldig god dekning

Initiativene er mange, men for dem som ønsker hurtiglading denne sommeren er imidlertid kapasiteten fortsatt begrenset.

– Det er per i dag ikke veldig god dekning for denne typen fritidsbåter, konstaterer Maria Bos, adm. direktør i Plug.

Selskapet utvikler, bygger og drifter anlegg som forsyner skip med lading og landstrøm.

– Vi ønsker å bygge ut infrastrukturen som skal gjøre et fullelektrisk båtliv mulig.

Hun poengterer at Norge i dag er verdensledende innen landstrøm til større fartøy som offshore- og cruise, og at vi også er langt fremme på infrastruktur til mindre båter.

Det finnes i dag ladere til elbåter på Aker Brygge i Oslo, Bergen, Rosendal, Lofoten, på Sørlandet og i Florø, og flere lokasjoner er under utbygging.

– Men å si at det er godt utbygd, er en overdrivelse, sier hun.

For at elbåtmarkedet skal få skikkelig fart, er man ifølge Bos avhengig av å gjøre det minst like attraktivt å velge elektrisk som fossile alternativer.

– Vi trenger insentiver til å velge nullutslippsbåter samt et godt utbygget ladenettverk som sikrer at man kan lade både hjemme i marinaen og hurtiglade når det er behov for det, sier Bos.

– Det finnes for tiden ikke økonomisk støtte til elbåter eller ladenettverk. Noen steder kan tilgang på tilstrekkelig strøm være et hinder for å bygge ut infrastruktur, og vi ser også at vi er avhengig av løsningsorienterte kommuner og grunneiere for å tillatelse til å bygge.