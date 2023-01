Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

BÅT: På båtmessen i Cannes var det en av utstillerne som kjørte båten på land, med en gruppe potensielle kunder om bord.

Hensikten var å demonstrere at båtene fra Iguana Yachts har amfibiske egenskaper, slik som iguanen de har tatt navnet etter. Lesere med fagbrev i biologi vil kanskje ønske en presisering her, og påpeke at langt i fra alle iguaner oppfører seg som amfibier. Men Haviguanen på Galapagos livnærer seg på alger i sjøen, og det er nok helst den produsenten har hatt i tankene, samt at det blir en ganske kul logo.

TREKKER INN BENA: Beltene er montert på hydrauliske ben som trekkes inn i skroget når den skal kjøre på vannet. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Treffer bunnen

På demonstrasjons-turen viser kapteinen hvor enkelt systemet er å betjene. Han tar sikte på stranda og kjører langsomt mot land, samtidig som han senker beltene ned i under båten. Et kamera montert under skroget viser bunnforholdene på skjermen på dashbordet.

Med en knapp aktiveres beltene, slik at de skal gripe tak i bunnen så snart det blir grunt nok. På grunn av de lange hydrauliske armene som forbinder beltene med båten, går propellene klar uten noe særlig problem.

Beltene treffer sandbunnen, og det er smått imponerende hvor mykt og sikkert de klatrer opp av vannet.

Iquana Yachts Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Slipper rygging med henger

Siden det er to belter, går det an å reversere det ene for å snu båten rundt sin egen akse.

Påhengsmotorene er løftet opp i tilt, og kapteinen rygger båten på plass før stigen felles ut slik alle kan gå tørrskodd i land.

Når det er på tide å sjøsette farkosten igjen, kjører kapteinen den rett ut i sjøen, trekker inn beltene, og fyrer opp motorene.

Mekanismen folder beltene inn i skroget for å samle vekten nærmest mulig båtens tyngdepunkt. Systemet ser svært robust ut, og skal selvsagt tåle både sjøvann, sand og småstein uten problemer.

For de som ikke liker å rygge med tilhenger nedover en båtslipp er vel dette en gavepakke.

PÅ LAND OG VANN: Iguana Yachts X100 beskrives som en familie-RIB for alle typer terreng. Foto: Iguana Yachts

Røffere RIB

Det samme skroget med belter som kan felles ut benyttes til å lage flere forskjellige modeller, blant annet Iguana X100, beskrevet som en «All terrain family RIB».

Den er litt røffere enn de øvrige modellene, med de kjente RIB-tubene langs kanten og flere sitteplasser om bord. Båten er utstyrt med to Mercury V8-ere på 300 hk, og de til sammen 600 hestekreftene skal gi båten som veier 3,5 tonn en toppfart på over 50 knop.

Lengden er straks under ti meter, og maks antall passasjerer er oppgitt til 12. Alle båtene til Iguana Yachts passer fint inn på yacht-messen i Cannes, med svært forseggjorte detaljer, Dakar-rally stoler ved førerplassen, hydraulisk hev og senkbart soltak og solid motorisering.

Prisen for en godt utrustet Iguana X100 ligger ifølge produsenten på rundt 300.000 Euro, som blir litt over tre millioner kroner, før avgifter.