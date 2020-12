– Det gjorde vondt å se ham så sliten og avkreftet. Det var ikke så lenge siden jeg hadde sett ham. Hva var det som hadde skjedd med Ari på den korte tiden? Det var helt ufattelig. Jeg trodde ikke mine egne sanser. Det var så sterkt , forteller Olav Bjørshol til Se & Hør.

Idet far og sønn var i ferd med gjøre seg klare til avreise til et familieselskap 1. juledag i fjor, ble Ari Behn plutselig borte. Han måtte derfor lete etter ham i atelieret på utsiden av huset.

– Døren var låst



Da faren banket på døren, fikk han til svar at sønnen trengte å ta det litt med ro før de skulle dra. Etter en kort prat gikk Olav Bjørshol inn i huset igjen for å vente.

Da faren etter en stund gikk tilbake til rommet der Ari Behn oppholdt seg, var det helt stille.

– Jeg brukte litt tid på å komme meg inn, for døren var låst. Jeg hadde ikke i tankene at han hadde tatt sitt liv. Jeg er fortsatt så forundret over det, forteller han.

Ari Behns mor, Marianne Behn, har i tidligere intervju sagt at de har valgt å snakke åpent om det som skjedde for å kunne være til hjelp for andre familier som opplever det samme.

– Ingen kan noen gang erstatte deg

Hjelp å få Mange telefontjenester tilbyr råd, veiledning og noen å snakke med, enten du er pårørende til psykisk syke eller trenger hjelp selv: - Din lokale legevakt

- Mental helses hjelpetelefon 116 123

- Kirkens SOS 22 40 00 40

- Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) 22 49 19 22

- Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) 22 41 35 90

- LEVE, Landsforeningen for overlevende etter selvmord 22 36 17 00

– Ari var en kjent person. Vi valgte å si det som det var for ikke å skape spekulasjoner, og med håp om å kunne være til hjelp for andre.

Noen dager etter at dødsfallet ble kjent, la Märtha Louise ut denne meldingen på Instagram.

«Du er og vil fortsette å være dypt savnet, Ari. Og jeg kjenner på en sorg over at du aldri riktig forsto hvor elsket du var. Vi er så uendelig triste og lei oss for tapet av nettopp deg, for du var jentenes varme, morsomme, kloke og gode pappa som de savner så dypt. Nå er det et tomrom der du var, for ingen kan noen gang erstatte deg for de vakre jentene våre.»

– Du berørte uendelig mange

Den 47 år gamle forfatteren, kunstneren og prinsesse Märtha Louises tidligere ektemann ble bisatt fra Oslo domkirke 3. januar. Han etterlot seg de tre døtrene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah.

Behns dødsfall rørte ved mange nordmenn. På Slottsplassen ble det satt ut lys til minne om ham

– At du i selve livet både hjalp og berørte uendelig mange er det ingen tvil om. Du berørte med hele deg, sa Behns mor under bisettelsen i en fullsatt Oslo domkirke.

