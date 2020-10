Legger seg flat etter Behn-kritikk: – Helt forbanna unødvendig

Forrige uke ble det rabalder da komikerne Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne snakket nedlatende om avdøde Ari Behn. De mye omtalte utspillene kom i podcasten «Tusvik og Tønne».

I episoden ble Behn blant annet omtalt som «ubrukelig» og at han «ikke hadde så veldig mye bra sider». Kjendismanager Erland Bakke reagerte kraftig på uttalelsene.

– Her kommer de med kjempegrove beskyldninger mot en person som sleit psykisk i mange år, og som valgte å ta livet sitt. Kan vi ikke la Ari Behn få fred? Jeg tenker på de etterlatte, og reagerer på at de gjør et fullstendig karakterdrap på en person som ikke lever lenger, sa han til Dagbladet.

– Forbanna unødvendig

Nå legger Tønne seg flat etter kritikken. Hun synes det er leit at hun har såret personer som kjente Behn.

Ari Behn døde 1. juledag i fjor. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Vi dro strikken alt for langt. Det er dessverre noe som skjer i blant. Noe av det tenker jeg var helt innafor, mens det var et par kommentarer og et par karakteristikker der som var helt ubrukelig. Det var ikke morsomt en gang. Det var helt forbanna unødvendig at vi gjorde det. Jeg er kjempelei meg for at dette har såret mennesker som allerede står i sorg, sier Tønne i tirsdagens episode av podcasten.

Det er i innledningen av podcasten duoen tar for seg kritikken som har kommet i etterkant av Behn-utspillene.

– Et ord jeg bruker veldig mye

Bonde Tusvik erkjenner at de var sleivete og dummet seg ut.

– Ja, jeg sa at han var ubrukelig - som er et ord jeg bruker veldig mye. Jeg bruker det om folk jeg liker, jeg bruker det om deg Lisa, jeg bruker det om Martin som jeg elsker alt på jord, jeg bruker det om barna mine, jeg bruker det om meg selv, og jeg vet at når jeg sier ubrukelig på den måten - i dette toneleiet, sier hun i podcasten.



Og fortsetter:

– Jeg nesten helt sikker på at alle som har hørt over 70 prosent av denne podcasten vet hva jeg mener med å si ordet ubrukelig, sier Tusvik og mener ordet ikke er like hardt når man sier det, som når det blir skrevet.