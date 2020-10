Hei,

Vi har tre barn. Våre to yngste gutter krangler veldig mye. Han mellomste kjefter på minstemann nesten hele tiden, kritiserer han og blir misunnelig på alt mulig. Noen ganger er det ikke til å forstå. Det er helt ubegrunnet. Dette er slitsomt for alle. Vi foreldre er bekymret for at de ikke kommer overens ,at de hater hverandre, ikke bare nå, men også i fremtiden.



Hva skal vi gjøre?



ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:

Hei,

Takk for ditt spørsmål. Søskenkrangling er svært vanlig, men jeg skjønner godt at du er engstelig for denne dynamikken og at du er redd for at det vil skade relasjonen deres.

Det som er utfordrende med søskenkrangling slik jeg ser det er at det kan være uttrykk for så mye. Det kan være frustrasjon, sjalusi eller udekkede behov. Men det kan også handle om at de er trygge nok på hverandre til at de tørr å slenge med leppa til hverandre. Barna vet ikke alltid hvorfor de gjør som de gjør heller, og de er ikke utlært i å identifisere følelsene sine enda.

Søskensjalusi er vanlig, og det kan være utrolig vanskelig for et barn å uttrykke at man føler seg tilsidesatt av sitt søsken. Kanskje vet ikke sønnen din selv at det er det han føler. Mye endrer seg i en familie når man får enda et barn, og det er kanskje noe av det dere hadde før som han savner. Dersom et barn opplever at foreldrene favoriserer et søsken (selv om dere ikke gjør det) kan det ha negativ effekt på barnets helse, så det er viktig å ta slike følelser på alvor. Hadde dere noen spesielle ritualer eller ting dere pleide å gjøre før han fikk en lillebror? Går det i så fall an å legge til rette for at dere får gjort dette sammen med han?

Det kan også handle om sammenlikning dem i mellom. Vær varsom med kommentarer hvor brødrene sammenliknes. Det er så fort gjort med en kommentar som «gjør som broren din, han spiser opp maten sin».

Danielle Legland er ABC Nyheters psykolog. Foto: Kathleen Buer / ABC Nyheter

Selve krangelen skal man være varsom med å blande seg inn i. Hvis det blir såpass voldsomt at dere må så forsøk å hjelpe dem til å løse konflikten med hverandre, og ikke for dem. Det høres kanskje underlig ut at man skal la barna krangle, men barna lærer noe av å krangle. De lærer seg å løse- og tåle konflikter. I etterkant av krangelen kan dere spørre hva dette handlet om. Barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen sier så klokt at man kan kritisere handlinger, men at man ikke skal kritisere følelsene. Så hvis eldstemann blir sint for noe lillebror gjør, så ta sinnet hans på alvor.

Se om dere kan finne en felles arena hvor hele familien kan være sammen om noe. For eksempel kan dere ha en spillkveld, hvor barna er på lag mot foreldrene. Dette kan styrke lagfølelsen og gi de en opplevelse av tilhørighet.

Hvis det ikke blir bedre og dere opplever situasjonen som direkte skadelig så anbefaler jeg dere å ta kontakt med enten et Familievernkontor eller fastlegen som kan henvise dere til BUP for bistand tilpasset deres situasjon.

Jeg ønsker dere lykke til.

