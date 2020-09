Spør psykologen: Mamma er redd for at jeg skal havne i «samme søla» med kjæresten min. Hva skal jeg gjøre?

Hei,



Jeg er en dame i 30-årene som for fire år siden traff min nåværende kjæreste. Vi passet som hånd i hanske og mine venner og familie har vært glade på mine vegne for at jeg endelig fant kjærligheten. Etter tre år i forholdet så fikk jeg erfare at kjæresten min ble unormalt sint når vi kranglet. Én gang endte en krangel fysisk. Nesten fire år etter vi møttes, valgte jeg å gå fra ham på grunn av at jeg ble redd når han ble sint. Det at jeg dro, åpnet øynene hans. Han har tatt en helomvending og forsøker virkelig å endre seg selv til det bedre, og dette ser jeg. Dette har ført til at vi sakte men sikkert finner tilbake til hverandre. Vi er nå i en prosess med å gjenoppbygge forholdet og vi får profesjonell hjelp med utfordringene.



Problemet er at jeg har fortalt (for) mye til min mor om min kjærestes tidligere opptredener og negative atferd. Hun mener jeg ikke burde ta ham tilbake. Dette har gjort at min mor nesten ikke snakker med meg lenger. Hun svarer på meldinger kun når hun må, og jeg vet hun er redd for at jeg skal havne i «samme søla» på nytt, slik forholdet utviklet seg før jeg dro fra ham. Min mor har tidligere vært i et voldelig forhold og hun er redd for at historien skal gjenta seg med meg. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre for å få min mor i tale. Det virker som at det eneste som kan hjelpe på forholdet mellom meg og min mor er at jeg går fra kjæresten min for godt. Og det ønsker jeg virkelig ikke. Hva kan jeg gjøre i denne situasjonen?

ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:



Hei, og takk for ditt spørsmål.

Dette hørtes ikke greit ut. Du har altså blitt utsatt for fysisk (kanskje også psykisk) vold i ditt forhold tidligere, men dere har funnet tilbake til hverandre og får nå profesjonell hjelp.

Først og fremst vil jeg si at jeg er veldig glad for at dere får hjelp fra det jeg antar er en terapeut. Det er veldig utfordrende å endre en voldsutøvers handlingsmønstre, men ikke umulig med god hjelp. Mye tyder på at dersom voldsutøver har en god relasjon til terapeut vil sjansene være bedre.

Mitt fremste råd er at dere ikke slutter i terapi selv om det kan gå bedre i perioder. Videre håper jeg at du føler deg sikker på at han har funnet alternative handlingsmåter når han er sint, og at du setter en strek dersom det skulle skje igjen.

Din mor har opplevd vold tidligere i sitt liv, og nå tar hun avstand fra dere. Dette er ofte baksiden ved at man er åpen om når man har det vanskelig i forholdet sitt. Fremstillingene man kommer med underveis er ofte ufordelaktige mot partner, og det hele blir ofte skjevt fremstilt. Når det er sagt er vold svært alvorlig, og jeg forstår at dette er vanskelig for moren din.

Jeg vil anta at ditt parforhold minner for mye om hennes eget, og at hun dermed beskytter hun seg selv ved å ta avstand. Hun er selvfølgelig veldig glad i datteren sin, og føler kanskje at hun allerede «vet» hvordan dette vil ende med ut i fra egen historie. Hun makter kanskje ikke at hun ikke kan redde deg ut av det, og noen ganger er det da lettere å ta avstand.

Her er det vanskelig å gi råd, men som «alltid» blir kommunikasjon svaret mitt. Kanskje kan du skrive et brev hvor du kan beskrive hvordan du og kjæresten din jobber for å komme dere gjennom dette? Du kan spørre henne om det er noe konkret du kan gjøre for at dere skal kunne ha kontakt; noe som ikke innebærer at du gjør det slutt med kjæresten din? I starten kan dere kanskje snakke om noe annet en kjæresten din? Når hun får et brev har hun tid til å reflektere, du vet med deg selv at du har fått si det du ønsket, og hun kan veie ordene sine i et eventuelt svar. Husk at moren din har et iboende behov om å beskytte deg.

Jeg ønsker deg varmt lykke til.

