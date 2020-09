Hei,

Jeg og min ektemann har vært sammen 21 år, vi har vært gift i seks år. I fjor var han på reise til asia tre uker alene. På Facebook oppdaget jeg at han hadde forlovet seg med en dame han møtte på reisen. Jeg så bilder av de sammen. Jeg konfronterte han med dette, og han innrømmet sidespranget og ba om tilgivelse. Han lovet også at han skulle fjerne henne fra messenger. Jeg har oppdaget at han fortsatt har kontakt med henne, og at det ikke er over mellom dem. Jeg har fulgt hennes profil og sett at hun har oppdatert og fjernet status som forlovet flere ganger. Jeg er lei av å bli løyet til. Men vi er gift og har fire barn sammen. Hva skal jeg gjøre? Jeg klarer ikke dette lenger.

ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:

Hei,

Å oppleve utroskap og få brutt opp tilliten på en slik måte du har gjort høres ikke greit ut, og jeg forstår godt om du har det vondt. Utroskap forskes mye på og er vanligere enn man tror. Utroskap fører langt fra alltid til at man går fra hverandre.

Mannen din ble forlovet med en kvinne da han var på reise, og nå er du usikker på om de fortsatt har kontakt. En slik gnagende uvisshet påvirker deg antakelig negativt psykisk, og det påvirker helt sikkert parforholdet deres også.

Det som umiddelbart slår meg er at dersom han har forlovet seg med ei han har kjent i tre uker, så høres det ut som et svært uvanlig tidsperspektiv. Har han svart på hva som drev han til å forplikte seg i den grad til ei annen såpass raskt? Jeg har også lyst til å spørre deg hvordan dere hadde det som par i forkant av denne reisen? For meg er det tydelig at det har vært noe som ikke har fungert i forholdet deres før han dro, og at dette vil være viktig å få tak i hva er.

Som jeg skrev fører ikke utroskap nødvendigvis til at par går fra hverandre. Det er likevel noen ting som er essensielt hvis man greier å holde sammen, og det viktigste er at tilliten bygges opp igjen. Den som har begått tillitsbruddet må over tid vise at han er til å stole på, og du må åpne opp for å la han vise det. At han fortsatt har kontakt med kvinnen på Facebook er ikke å bygge tillitt, heller motsatt.

Dere har vært sammen i mange år, og dere har barn sammen. Det er ikke lett å vite hva man skal gjøre. Jeg mener at det nesten er umulig å skulle være i et forhold hvor det ikke er tillitt i bunnen, både fordi det er psykisk utrolig krevende, men også fordi det vil påvirke deres dynamikk. Kommunikasjonen vil bli negativ og dere kan bære nag til hverandre. Det er ikke alltid det er beste løsning for familien at man holder sammen.

Hvis dere skal fortsette å være sammen må dere komme til bunns i hva som drev han til utroskapen i utgangspunktet, hvordan dere faktisk har det sammen, og slik jeg ser det må han kutte ut kontakten helt til den andre kvinnen. Dette må kunne ettergås, men du kan samtidig ikke leke privatdetektiv og skulle undersøke hele tiden. Så om du kjenner tillitt til at han gjør det han sier, er det bare du som kan kjenne på. Det er vanskelig å ikke bli anklagende når dere snakker om dette, men prøv så godt du kan. Hør på hva han har å si, uten å avbryte. Det er antakelig viktig informasjon for deg å få. Dere kan sette av noen minutter hver for eksempel, hvor dere hver for dere legger frem hvordan dere har det. I en slik situasjon som dette er det mange som trenger bistand fra en nøytral terapeut, og i deres tilfelle med barn kan det være en god idé å kontakte deres lokale Familievernkontor.

Jeg ønsker dere lykke til!

