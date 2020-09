Spør psykologen: – Min søster er i krig med alle. Hva skal jeg gjøre?

Hei,



Min søster er i krig med alle søsknene. Hun tar opp til som skjedde for opptil 50 år siden, blander hva som skjedde og hvem som gjorde det. Det gjelder andre mennesker også. Beskyldningene hagler. Noe har hun selvfølgelig rett i. Likevel henger hun seg opp i ting som skjedde selv da vi var barn. Har du noen råd til hvordan vi kan bedre forholdet?



Kvinne (50-59)



ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:

Hei,

Konflikt i nær familie er krevende for alle involverte parter, og jeg skjønner godt at dette er slitsomt for dere.

Det kan være vanskelig å løse opp i slike konflikter selv, fordi lite hensiktsmessige kommunikasjonsmønstre allerede er etablert. Alle i søskenflokken kan ha fått hver sin «rolle» i måten dere sammen på.

Det kan være gunstig å motivere henne til å bli med til en familieterapeut som kan bistå dere. Viktige spørsmål dere bør stille henne vil være hvorfor hun har et stort behov for å gå tilbake i tid. Har hun vanskeligheter med å bearbeide noe som skjedde i barndommen? Har hun følt seg utenfor i søskenflokken? Hva skal til for at hun skal kunne gå videre? Dere kan på forhånd bli enige om at en av dere formidler budskapet. Det kan fort bli en «alle mot en» mentalitet, og det fører sjeldent med seg noe positivt.

Dersom hun ikke ønsker å løse dette må hver og en av dere kjenne etter om dette er noe det går an å leve med.

Det er likevel noe i måten du beskriver din søster på som gjør at jeg blir bekymret for at det er noe annet som foregår enn ønske om å skape konflikt. Du sier ikke noe om hvorvidt dette er en endring i hennes måte å være på. Hvis dette er en endring mener jeg det er belegg for å mistenke sykdom.

I sjeldne tilfeller kan man få hjerneorganiske endringer så tidlig som i femtiårene, noe som kan påvirke både atferd og hukommelse. I slike tilfeller er det vanlig at man husker det som har skjedd langt tilbake i tid godt, mens korttidshukommelsen (noe som skjedde tidligere på dagen for eksempel) er svekket. Dersom dette er noe du kjenner igjen vil jeg sterkt anbefale at en hun stoler på kan bli med henne til fastlegen, slik at hun kan få en eventuell utredning.

Jeg ønsker dere lykke til!

