Hilde er ingen klimafornekter. Hun er klar over at klimaendringene skjer, og at de er menneskeskapte. Det bekymrer henne litt, særlig når hun leser og hører om det i mediene.

I fjor kjøpte Hilde elbil, og kjente på litt god klimasamvittighet. Men stort sett tenker hun ikke så mye på klima- og naturendringene. Hun stemmer ikke på partier som setter klima- og miljøsaken høyest. Hun tar ikke til gatene for å kreve endring.

Det gjør Sigurd. Sigurd og Hilde forstår hverandre ikke.

For Sigurd er klima- og naturkatastrofen altoppslukende. De bruker opp alle følelsene hans, gjør ham utmattet. Han er redd for framtiden. Han sørger over tap av natur. Han er frustrert over politikere som ikke handler, og sint på mennesker som ikke bryr seg.

Han vil at Hilde skal forstå.

Hilde og Sigurd er fiktive personer, men det finnes mange som er som dem. Hvem er Sigurd? Hva driver ham? I en intervju-serie møtes vi tre Sigurd-er av begge kjønn.

Les hele teksten om Sigurd og Hilde her: «Sigurd» og «Hilde» forstår hverandre ikke

Klimapsykolog: Tre typiske argumenter for å rettferdiggjøre at du ikke gjør noe

Forstår Hilde – så lenge politikerne svikter

Bente Marie Bakke (77) er nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, og kjenner seg godt igjen i Sigurd.

– Jeg gjør alt det han gjør og litt til. Jeg er minst like aktivistisk som ham. Jeg har blitt mye mer aktivistisk med årene. Årene har gått, og vi har forsømt alle muligheter til å gjøre noe som monner, sier hun til ABC Nyheter.

Likevel skjønner hun Hilde veldig godt.

– Hvis hun følger litt med i politikken, så ser hun at regjeringen holder festtaler om det grønne skiftet og alle sine klimaforpliktelser. Men de følger dem ikke opp. Klimaforliket i Stortinget sa at Norge i 2020 skulle ha redusert utslippene sine med 30 prosent. Det skjedde ikke, men hvem er det som snakker om det nå? Regjeringen skyver og skyver på målene sine. Og når vi skyver på mål, blir de veldig vanskelige å nå.

Bakke mener regjeringen, Stortinget og den norske forvaltningen svikter grovt, når de ikke kommer med klimatiltak som monner.

– Jeg forstår at folk ikke kan ta på seg byrdene av dette, når politikerne og verdens ledere ikke gjør det. Da er det veldig lett for folk å tenke at det ikke spiller noen rolle hva de gjør. Og det gjør det jo. Men det spiller en liten rolle hva folk gjør når de ikke får pålegg fra myndighetene å leve på en annen måte.

Mistet oversikten? Dette er det viktigste du må vite om klimaendringene

(Artikkelen fortsetter under)

ABC forklarer: Hva er forskjellen på 1,5 og 2 graders oppvarming?

Jobber for barnebarna til Erna

«Jeg blir bare mer og mer sint». I løpet av et 35 minutter langt intervju, sier Bente Marie Bakke denne setningen fire ganger.

– Ingenting går i riktig retning. Jeg synes faktisk det blir verre hele tiden. Nå ødelegges naturen i et rivende tempo i Norge og i verden. Jeg skulle ønske flere tok alvoret innover seg.

Selv har 77-åringen ikke mange år igjen på jorden, og kommer ikke til å oppleve de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene på kroppen selv. Hun prøver å redde det som reddes kan for verdens barn og barnebarn.

– Jeg jobber for mine egne barnebarn. Men jeg jobber også for barnebarna til Erna, når hun får noen, og barnebarna til alle andre politiske ledere. For de selv gir blaffen i hva slags framtid deres egne barn og barnebarn får, bare de kan tjene penger og forgifte og ødelegge naturen. Jeg blir så sint. Jeg blir bare mer og mer sint ettersom årene går, og politikerne bare prater uten å gjøre noe som monner.

Les kommentaren: Kjære Sigurd, motivér meg, ikke kjeft på meg

(Artikkelen fortsetter under)

Bente Bakke i front med klimahunden Bruno, aksjonerer foran Stortinget med Besteforeldrenes klimaaksjon og skolestreikere for klima. Foto: Privat

Svalene som forsvant

I tillegg til å være sint, bærer Bakke på en dyp økologisk sorg. Hun sørger over alt tap av natur hun har sett med egne øyne fra hun var barn på slutten av 1940-tallet og fram til i dag.

– De som vokser opp nå vet ikke at da jeg var barn, var det så utrolig mye mer av insekter og fugler. Himmelen var full av svaler om sommeren. Det kvitret og kvatret konstant i busker og kratt, og vi fikk ikke sove om morgenen på grunn av fuglesangen. Var du ute og kjørte bil, ble vindusruten din full av insekter.

Men så har Norge – og alle andre land – fjernet natur. Litt og litt. Hele tiden. Nye motorveier. Nye hyttefelt. Nye boliger. Nye kraftanlegg. Nye gruver. Nye dyrkningsmåter og sprøytemidler. Klimaendringer er enda en trussel mot natur og artsmangfold, på toppen av omfattende, menneskelige arealinngrep.

– Jeg har sett det selv. Det er ikke bare det at det har blitt mindre natur. Det har blitt dramatisk mindre. Når så du sist en svale? Vi kan berge stumpene hvis vi faktisk tar dette på alvor. Men det vil ta generasjoner med oppbygging for å komme tilbake til sånn det var, hvis det i det hele tatt er mulig. Vi bør prøve, for vår egen overlevelses skyld og våre egne liv.

FNs rapport om naturkrisen: Én million arter truet

Miljøengasjementet passet ikke inn i Høyre

Bente Marie Bakke har mangeårig politisk erfaring bak seg. Hun satt på Stortinget mellom 1981-1989 for Høyre, og var partiets miljøpolitiske talsperson de siste fire årene av perioden. Men miljøengasjementet hennes passet ikke inn i Høyres profil. Partiet hadde ingen ambisjoner om å være et miljøparti. Bakke ble derfor ikke renominert til Stortingsvalget i 1989.

I 1990 utga hun boken På bakerste benk om sin tid som stortingsrepresentant. I boka kritiserer hun den offentlige forvaltningen generelt for at den tar for lite hensyn til miljøvern i alle ledd. Videre langer hun ut mot sitt eget parti for at de ikke tok ansvar for miljøpolitikken.

– Det politiske systemet var ikke veldig bra den gangen, og det har ikke blitt noe bedre. Det ligger innebygd i systemet å tenke på penger hele tiden, uten at politikere forstår at vi faktisk er avhengige av en fungerende natur for å klare å takle livet og problemene våre, sier Bakke.

Hvis alle på jorda hadde hatt samme livsstil som nordmenn, hadde vi trengt tre jordkloder for å ha nok ressurser til alle.

– Det har vi ikke! Derfor må vi faktisk innrette oss bærekraftig på den ene kloden vi har. Situasjonen er helt dramatisk. Jeg er så sint over at ledende politikere ikke tar dette innover seg. Til og med Venstre, som har vært et miljøparti, lar seg styre av finanseliten og de miljøfiendtlige partiene.

Som verdikonservativ var Høyre det naturlige valget for Bakke da hun gikk inn i politikken, og hun meldte seg ikke ut av partiet før i 2011.

– Når jeg ser hvordan partiet har utviklet seg fra å snakke om at vi må overlate barna et bedre samfunn enn det vi arvet fra våre foreldre, til å ha en politikk som aktivt tar fremtiden fra barna, så er det ikke mye verdi igjen i Høyre.

Etter at hun meldte seg inn Besteforeldrenes klimaaksjon i 2010, ble hun etter hvert engasjert i Miljøpartiet De Grønne.

– Alle de gamle partiene har ideologier som ble skapt på 1800-tallet eller 1900-tallet. De ideologiene er utdaterte. De er bygget på økonomisk vekst, enten det er til høyre eller venstre.

Et utskudd

På alle klimaaksjonene Bakke deltar på i løpet av et år, kommer hun i kontakt med mange mennesker. Det samme gjorde hun da hun stod på stand for Miljøpartiet De Grønne. Da ble hun ofte skjelt ut av folk som sa det hun driver med er tull, og at klimaendringene ikke skjer.

– Jeg blir ikke sint på dem, men jeg blir veldig oppgitt. Jeg tar det ikke personlig. Hvis jeg skulle gjort det, hadde jeg ikke klart å leve med det. For det er tidvis helt forferdelig. Men jeg blir veldig lei meg på vegne av naturen og barna. Jeg skulle ønske flere hadde større forståelse for mitt ståsted. Ikke for min skyld, men fordi det er viktig.

Fellesskapet i Besteforeldrenes klimaaksjon betyr enormt mye for henne, og hjelper å holde motivasjonen og humøret oppe. Der møter hun andre fra sin egen generasjon som er opptatt av de samme tingene som henne.

– De fleste i min generasjon har nok ikke tatt dette innover seg. Pensjonister i dag har vært flinke til å reise til Syden, fly rundt og leve det gode liv, fordi de har bygget opp landet. Det er vanskelig å kritisere dem for det. Når jeg treffer gamle venner fra skoletiden, føler jeg meg ofte som et utskudd. Ikke alle skjønner hva jeg snakker om.

– Også min generasjon må våkne og se hva det er barnebarna våre skal arve. Det må vi gjøre noe med.

Se video: Besteforeldrenes klimaaksjon er ikke redd for å ta i bruk ulovlige midler: