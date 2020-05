Det har lenge vært skikkelser som har truet og slått ned folk for å inndrive narkogjeld. Ryktet forteller også om et slags bøtesystem mot dem som falt i unåde. Marius kjenner også miljøet godt ettersom han har vært en del av dette selv. Den siste tiden har de blitt kontaktet av både foreldre som er bekymret for barna sine, men også ungdom. Tospannet mener å ha det som skal til for å jobbe med dette.

– Rikke har vært viktig for meg denne tiden, og hun har gitt meg en stor mulighet når hun viser at hun vil bygge dette sammen med meg. Jeg lærer mye av henne hver dag, og det er tydelig for meg at hun bidrar med å avbalansere meg.

Rikke mener at Marius sin bakgrunn er helt elementær i forebyggende arbeid fordi han har vist at det er mulig å snu. Han kjenner også den brutale baksiden fordi et stort antall av hans venner er døde på grunn av kriminalitet og rus. Nylig mistet Marius to venner til døden. Denne gangen var det syntetisk dop. Overdoser. Men han teller mellom 30 og 40 dødsfall, bare 12 de siste par årene.

– Jeg opplever alle tapene som traumatisk og vanskelig, sier Marius.

– Vi har gjort klar en vegg inne i treningssalen, der skal vi henge opp bilder av de som døde, enten de døde av overdoser eller drap. På den måten blir de både hedret, og samtidig er de en påminnelse om at dette kan gå fryktelig galt, legger han til.

På spørsmål om heder kan sende signaler om at de hylles som konger, er Marius ydmyk. Han erkjenner at tanken har slått ham, men at man like fullt ikke kan omgå sannheten.

– Det er lett å forvente at alle bør ha moralske barrierer, men det funker ikke sånn. Noen har få eller ingen skrupler mot å skade seg selv eller andre. Noen har ingen skrupler mot å selge narkotika. Da må vi sette inn andre virkemidler, sier Marius og trekker frem avskrekking som en av de effektive tiltakene i forebygging.

Veggen de har satt opp skal vise baksiden av rus og kriminalitet. Til minne og til varsko. Rusmidler har gjerne en ting til felles: De øker velvære, men skaper imidlertid problemer over tid som mer enn oppveier for de kortsiktige positive effektene.