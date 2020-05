Knivstikking i Oslo – politiet bekymret for volds- og ransbølge

Det var like før klokken 2 natt til søndag at politiet varslet om knivstikkingen som hadde skjedd i forbindelse med en slåsskamp i Torshovdalen et kvarter tidligere.

– Vi fikk melding om slåssing og rykket til stedet. Da vi kom fram, fant vi en mann som var blitt stukket av noe skarpt og som ble tatt hånd om av ambulanse på stedet, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.