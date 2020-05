Emilia Ryggetangen har levd et mer dramatisk liv enn de fleste. De første årene bodde familien hennes i Medzilaborce, en by nordøst i det tidligere Tsjekkoslovakia, nær grensen til Polen. Da kommunistene grep makten i landet, ble Tsjekkoslovakia i praksis en ettpartistat og en del av Østblokken under Sovjetunionens ledelse. Hvorfor de måtte flykte eller hva som hadde skjedd, vet verken Emilia eller søsknene helt sikkert. Men antakelig begynte det å stramme seg til. Foreldrene sa aldri noe.

– Det eneste jeg vet er at han kalte seg for partisan, og det er altså en patriot, forteller Emilia om faren.