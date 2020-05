Da coronasmitten begynte å spre seg i Norge og mange opplevde å bli satt i karantene eller isolasjon, dukket det opp flere grupper på Facebook som hadde som formål å hjelpe folk med å hjelpe hverandre.

– Det er mye snakk om egoismen i samfunnet, men det er mye vilje til å stille opp for andre, også for helt fremmede mennesker. Det er fint å se det i praksis, sier Beathe Haaland til ABC Nyheter.

Hun tok i mars initiativ til å starte Facebook-gruppa «Corona-hjelp Bergen».

Haaland forteller at hun ble inspirert til å starte gruppa da en bekjent på Facebook skrev en melding om at hun kunne hjelpe folk å handle.

– Dette var akkurat da Solberg presenterte tiltakene med isolering og karantene og alt det som skjedde. Min tanke var å samle en liten gjeng som kunne være der for hverandre, sier hun og fortsetter.

– Jeg har en søster som jobber i helsevesenet og hun havnet fort i karantene på grunn av forkjølelse. Så tanken var at vi som ble med i gruppa kunne hjelpe hverandre dersom man havnet i karantene og for eksempel ikke kom seg på butikken.

Men gruppa vokste og ble kjempestor. I dag har den godt over 17.000 medlemmer.

– Jeg hadde aldri trodd det skulle bli så stort.

– Den viljen folk har hatt til å hjelpe hverandre har vært enorm. Vi har hatt ti ganger flere som vil hjelpe enn folk som har trengt hjelp. Folk er veldig positive. Vi har fokusert mest på dette med samholdet og det har fungert veldig bra. Det er det folk har ønsket.



Hun tror myndighetene og deres hjelpetilbud virker fjernt for mange, slik at det å ha en konkret gruppe der man kan be om hjelp og vite at noen stiller opp, har vært fint i denne situasjonen.



– Det er bra for psyken å vite at det finnes hjelp der ute dersom man trenger det.

Fraktet til coronatesting på motorsykkel



Hun forteller at folk stort sett har ønsket hjelp til de enkle, praktiske tingene, som handling og andre ærender. Men noen saker har skilt seg ut.

– Vi hadde blant annet en sak der en person trengte å komme seg til legevakt eller sykehus for å bli testet for corona. Den det gjaldt kunne ikke ta offentlig transport som buss eller taxi, og heller ikke bli kjørt i privatbil på grunn av smitterisikoen.

– Da var det noen fra gruppen som fraktet vedkommende på motorsykkel, og dermed forsvant mye av risikoen. Det var artig å se hvordan det gikk seg til, sier Haaland.

Initiativtakeren forteller at de har spurt medlemmene underveis om de har ønsket å utvide gruppen til å gjelde andre ting, men nei, de vil helst holde det lokalt og coronarelatert.

– Vi samarbeider også med appen Goodify, og de som har vært ensomme eller har hatt lite penger og slikt, har gått via den appen, sier hun og anbefaler appen til dem som trenger hjelp i hverdagen eller til folk som har litt tid til overs og ønsker å hjelpe andre.

– Tydelig at folk kjente på det



Hilde Amundsen er en av fire moderatorer i gruppa Trondheim hjelper Trondheim på Facebook. Foto: Privat

Også «Trondheim hjelper Trondheim» som har drøyt 6000 medlemmer, ble startet opp rett etter at landet stengte ned.

– Da situasjonen først oppsto var det tydelig at folk kjente på det. Mange engasjerte seg og ba om eller tilbød hjelp, sier Hilde Amundsen, som er en av gruppens fire moderatorer, til ABC Nyheter.

– Folk får hjelp til alt fra å gå tur med hunden til å handle. Bytting av bøker og leker har vi også prøvd. I tillegg legges det ut invitasjon til en del kurs som folk holder gratis, fortsetter hun.

– God følelse å hjelpe andre



Selv om innleggene stort sett er veldig praktiske, som at folk trenger hjelp til å hente noe eller få kjørt noe et sted, og vil unngå kollektivtransport, finnes det også innlegg av typen: «Når har jeg lyst til å gå tur og jeg vil gjerne låne en hund», forklarer Amundsen.

– Det er fint å ha dyr rundt seg når man er ensom, sier hun og fortsetter:

– En på gruppa har lagt ut melding om at han er ensom, og da har det kommet kommentarer fra folk som sier de gjerne vil møte ham.

En undersøkelse som ABC Nyheter omtalte i helgen, viste at nesten en av fire har følt på ensomhet under coronakrisen. To professorer i psykologi anbefalte blant annet å oppsøke hjelpegrupper på Facebook som et tiltak mot ensomhet i disse dager, fordi de gir en følelse av et fellesskap. Og fordi det å hjelpe andre også hjelper en selv.

Amundsen kjenner selv på at det gir en god følelse å hjelpe andre, og sier at det er noe positivt hun selv får ut av å være moderator i gruppa.

– Det er utrolig godt å kunne være med å gi et lite bidrag i det vi står i akkurat nå.

– Ingen nettroll



Også hun er imponert over folks innstilling.

– Gruppa vår er veldig hyggelig. Folk er utrolig snille med hverandre, vi har kun slettet et par innlegg. Folk er greie og hjelpsomme. Vi har ikke hatt noen nettroll, bare hyggelige folk, sier hun og legger til:

– Folk er virkelig hjelpsomme.

Haaland i Bergen har samme erfaring.

– Det har vært ekstremt lite trolling. Vi gikk på et tidspunkt over til at vi forhåndsgodkjenner innlegg som kommer inn før de publiseres. Dette på grunn av at enkelte ønsket å legge ut tips om hjemmelagde masker og eller helserelaterte ting.

Hun forklarer at de har valgt og forholde seg til informasjonen fra myndighetene for å unngå store diskusjoner.

– Men folk har vært veldig flinke til å følge reglene. Det har vært positivitet og godhet. Jeg er nesten overrasket over at så mange mennesker kan ha det så fint sammen i en såpass stor gruppe! Man blir nesten litt rørt.

– Kjekt med gruppa som en trygghet i bakgrunn

Den største av coronahjelp-gruppene på Facebook «Oslo hjelper Oslo», som fikk mer enn 50.000 medlemmer, valgte nylig å stenge ned fordi initiativtakeren mente den hadde utspilt sin rolle fordi stadig færre ba om hjelp, samtidig som flere brukte gruppa til andre ting.

– I lys av dette har jeg tatt en beslutning om at Oslo hjelper Oslo ikke lenger trenger å eksistere i den formen den per i dag gjør, og at det er på tide å gi seg med dette nå mens leken er god, skrev initiativtaker Andreas Moe i et innlegg i gruppa.

Verken Corona-hjelp Bergen eller Trondheim hjelper Trondheim har planer om det samme.



– Det er ikke kjempemye aktivitet nå, men vi har spurt gruppa og de fleste ville ha den aktiv en stund til. Så vi ser det litt an. Jeg tror mange har tenkt at det er kjekt med den gruppa som en trygghet i bakgrunn, om den så blir liggende brakk, vil vi ikke legge den ned helt ennå.

Hilde Amundsen i Trondheim forteller at de ikke har diskutert å legge ned, men hun medgir at det er mindre aktivitet på gruppa.



– Det var mer travelt i starten, men etter hvert som går mer tilbake til «normalen» har det blitt færre innlegg.



– Men det kommer fremdeles litt og da handler det fremdeles stort sett om praktisk hjelp, som kjøring og handling. Vi har vært tydelig på at gruppa først og fremst handler om å hjelpe dem som ikke kommer seg ut, sier Amundsen.