Da døden kom til Eyam

Tilbake til Joan Plant, kirketjeneren med familie som ble rammet av pesten. Hun forteller om fru Hancocke som på åtte dager i august 1666 måtte begrave syv barn pluss en ektemann. Og om Margaret Blackwell, en gammel tante fra mange generasjoner tilbake. Myten forteller at hun overlevde pesten fordi hun i et delirisk anfall helte nedpå baconfett. I dag tror man imidlertid at hun kan ha overlevd fordi hun var bærer av Delta 32-genet, en genmutasjon som forhindrer proteinet CCR5 i å nå overflaten av cellene. Hivviruset kan ikke trenge inn i celler uten CCR5, og personer med mutasjonen er dermed immune.

En mutasjon i cellereseptoren CCR5 gir beskyttelse mot HIV.

Pestene som herjet i Europa fra middelalderen og fram til det 18. århundre, kan ha gjort europeerne mer motstandsdyktige mot hiv og aids. Motstandskraften ligger i de europeiske genene, viser nyere forskning.

– 350 år etter pesten i Eyam leter forskerne etter en kur mot Aids. Og de kommer ofte hit til Eyam for å lete etter den. Det er en pågående forskning, forteller Plant.

Hun tror de som overlevde pesten i Eyam kan ha genet som gjør at de ikke får utviklet Aids.

– For et par år siden var det en kvinne her som fikk et barn. Hun hadde Aids, men barnet ikke, og det er visst helt unik. Det er noe med genene her. Og det er utrolig å tenke på, at innbyggerne for 350 år siden sørget for å stoppe en epidemi, og at deres etterkommere, fortsatt kan utgjøre en forskjell i det 21. århundre.