Dermed må de fleste av oss trolig vaksineres på nytt med nye vaksiner som er mer effektive og beskytter mot nye virusvarianter som verden ennå ikke kjenner til.

Ifølge en undersøkelse foretatt blant til sammen 77 forskere i 28 land, svarer to tredjedeler av ekspertene at de regner det som sannsynlig at dagens vaksiner snart er utdaterte og ikke lenger vil gi tilstrekkelig beskyttelse mot Covid-19. Trolig vil dette inntreffe allerede i løpet av ett år.



En tredjedel svarte: Vil vare i ni måneder eller kortere



I undersøkelsen, som ble gjennomført av People’s Vaccine Alliance, hvor blant andre Amnesty International, Oxfam og FN-baserte UNAIDS inngår, ga et klart flertall av ekspertene ved flere ledende forskningsmiljø uttrykk for at nye vaksiner må utvikles for kunne stå imot nye trusler i form av nye muterte virus i løpet av et års tid.

Ekspertene som deltok i undersøkelsen har bakgrunn som epidemiologer, virologer og spesialister innen smittsomme sykdommer, skriver The Guardian.

Om lag en tredjedel av ekspertene antydet at tidsrammen for hvor lenge dagens vaksine vil vare, sannsynligvis vil være ni måneder eller kortere.

Fattige land akterutseilt – har ikke tilgang til vaksine



En av hovedårsakene til at vaksinene vil bli utdaterte og ineffektive, er at vaksineforsyningen i fattige og befolkningsrike land går svært langsomt. Det er i disse landene at mutasjonene får tid til å utvikle seg raskere uten motstand.

Mange av verdens rikeste land har for lengst gjort avtaler med de største vaksineprodusentene og sikret seg store vaksineleveranser til sine innbyggere.

Fattige land har ikke hatt råd til å være med på dette vaksinekappløpet. I enkelte land er en svært lav andel av befolkningen vaksinert med første dose, mens andre land ikke har tilgang på vaksiner i det hele tatt.

– Disse variantene kan overføre mer effektivt og potensielt unngå immunresponser

Nå advarer eksperter om at dette vil slå tilbake på hele menneskeheten.

Vedvarende lav vaksinedekning i mange land vil gjøre det mer sannsynlig at vaksineresistente mutasjoner vil oppstå, mener hele ni av ti spurte eksperter.

– Nye mutasjoner oppstår hver dag. Noen ganger finner de en nisje som gjør dem mer tilpasningsdyktige enn forgjengerne. Disse variantene kan overføre mer effektivt og potensielt unngå immunresponser mot tidligere virusstammer, sier Gregg Gonsalves, førsteamanuensis i epidemiologi ved Yale University, i en offisiell uttalelse.

– Med mindre vi vaksinerer hele verden, lar vi spillerommet være åpent for flere og flere mutasjoner

Gonsalves kommer derfor med denne advarselen:

– Med mindre vi vaksinerer hele verden, lar vi spillerommet være åpent for flere og flere mutasjoner, som kan resultere i varianter som kan unngå våre nåværende vaksiner, forklarer epidemiologen, ifølge The Guardian.

Max Lawson, leder for utjevningsstudier i Oxfam og leder for People's Vaccine Alliance, håper at Covax-prosjektet, som skal sikre fattige land vaksine, kan forsyne minst 27 prosent av disse landene med vaksine i løpet av 2021.

Pfizer effektiv opptil seks måneder



– Det haster. Vi ser rike nasjoner som sikter mot at alle voksne skal vaksineres innen om sommeren, men dette gjenspeiles ganske enkelt ikke globalt, påpeker Lawson.

Vaksineprodusentene Pfizer og Biontech opplyste Skjærtorsdag at deres vaksine mot coronaviruset er svært effektiv mot den sørafrikanske varianten også i nyeste testfase.

Studien viser også at vaksinen fortsatt er effektiv mot coronaviruset opptil seks måneder etter at den er blitt satt.

