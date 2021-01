Professor med vaksine-advarsel: – Kan gi sterkere mutasjoner

– Det er viktig å huske at virus må mutere for å unngå antistoffene og T-cellene for at vaksinen skal være ineffektiv. Dette betyr sannsynligvis at viruset må gjennomgå omfattende mutasjoner. Derfor er det så viktig at vi holder styr på og overvåker alle variantene som oppstår. Dette viruset overrasker oss hele tiden , sier professor og vaksineforsker ved Karolinska Institutet, Matti Sällberg, til nyhetsbyrået TT, skriver Expressen.

– Hvis det muterer for mye, kan det unngå immunforsvaret

Den svenske professorens hovedpoeng er at vaksinasjonen i seg selv kan resultere i at mer resistente varianter blir sterkere.

Viruset vil kunne bli mer avansert og dermed bedre til å trenge igjennom menneskets forsvarsverk, og på den måten være i stand til å «slippe unna» vaksinen.



– Hvis det muterer for mye, kan det unngå immunforsvaret, men da kan det binde mindre til cellene våre, og omvendt. Veldig ofte er det slik at mutasjonene som eksisterer for å unngå immunforsvaret vårt, har en negativ effekt på viruset. Ellers ville disse variantene allerede ha oppstått, siden virus alltid følger loven om minst motstand, påpeker den svenske viruseksperten.

Han mener derfor det er en reell risiko for at jo flere som blir vaksinert, jo større er faren for at resistente varianter vokser seg sterke og «kommer seg unna».

– Samme antistoffer vil bli framkalt etter vaksinering

En nyere britisk studie publisert i New England Journal of Medicine og en amerikansk studie publisert i Science støtter opp under tidligere forskning som har vist at immuniteten varer i minst seks til åtte måneder.

– Det som står i artiklene, er at man ser ut til å være immun i seks-åtte måneder. Sannsynligvis vil man være beskyttet lenger også, sier virus- og vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo, til NTB.

Den britiske studien viser at antistoffene man får etter å ha vært syk, beskytter mot ny infeksjon.

– Det er mye de samme antistoffene som vil bli framkalt etter vaksinering, så dette impliserer at vaksinering vil bidra til å hindre smittespredning, mener Grødeland.

Mennesker med ansiktsmasker står rundt en gigantisk 3D-skjerm på Jianghan-gaten i Wuhan 10. januar 2021 under ettårsmarkeringen for det første bekreftede coronadødsfallet i Kina. (Foto av NICOLAS ASFOURI / AFP) Foto: Nicolas Asfouri / AFP

Viruset kan ha oppstått mye tidligere



Det er nå ett år siden verdens første kjente covid-19-dødsfall i Wuhan i Kina. Forskerne vet fortsatt lite om hvor det dødelige viruset egentlig kom fra.

Om lag to millioner mennesker er døde av viruset, ifølge Worldometers. I mange land er pandemien helt ute av kontroll, og mange mennesker lever under svært strenge restriksjoner, inkludert portforbud og reiseforbud.

Flere titalls millioner mennesker er syke, helsevesenet i flere land er overbelastet, mange har mistet jobben og den internasjonale økonomien er svært hardt rammet.

Epidemiolog Daniel Lucey ved Georgetown University i USA, advarer om at man kanskje aldri vil få sikre svar på hvor coronaviruset egentlig kom fra, skriver New York Post. Lucey viser til at viruset allerede spredde seg i raskt tempo i Wuhan i desember 2019, noe som kan bety at det egentlig sirkulerte mye tidligere.

– Viruset dukket opp naturlig og det må ha skjedd mange måneder tidligere, kanskje et år, kanskje mer enn et år, sier epidemiologen. Han viser til at det som regel tar lang tid innen et virus utvikler de riktige mutasjonene for å bli mest mulig smittsomt blant mennesker.

Syv av ti nordmenn vil vaksinere seg



Per 11. januar hadde 20.833 nordmenn fått første dose av coronavaksinen til Pfizer og Biontech, ifølge Folkehelseinstituttets statistikk.

Flest vaksinerte er det i Viken (4.974), Oslo (3.064) og Innlandet (2.290). Færrest doser er satt i Nordland (857), Troms og Finnmark (941) og Møre og Romsdal (1.104).

En fersk undersøkelse viser at 74 prosent av nordmenn ønsker å ta vaksinen, mens åtte prosent sier nei. Resten er usikre på om de vil vaksinere seg.