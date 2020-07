Ny mutasjon sprer seg raskt: – Et verdensomspennende fenomen

I skrivende stund har 15.395.767 personer i 213 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. Nå melder professor Nick Loman fra Universitet i Birmingham at en ny mutasjon av viruset sprer seg raskt. Mutasjonen, som kalles D614G, har blitt det mest dominerende i hele verden, sier han.

Forskere har analysert mer enn 40.000 prøver i Storbritannia.

– Det finnes i det såkalte spike-proteinet, som er en veldig viktig måte viruset kan komme inn i menneskelige celler. Og vi har lagt merke til at denne mutasjonen har økt i frekvens i Storbritannia og over hele verden , sier han til BBC Radio 4, ifølge Independent.

– Verdensomspennende fenomen

I Storbritannia sprer mutasjonen seg raskere enn det opprinnelige viruset fra Wuhan. Men foreløpige funn viser at det ikke øker sannsynligheten for verken hyppigere dødsfall eller lengre sykehusinnleggelser.

– Økningen i denne mutasjonen er et verdensomspennende fenomen , sier han ifølge Independent

SPREDNING: Professor Nick Loman ved Universitet i Birmingham forteller om spredningen av den nye mutasjonen av coronaviruset. Foto: Universitetet i Birmingham

Loman tror imidlertid ikke at den nye mutasjonen vil påvirke arbeidet med en vaksine. Så langt er ingen vaksine mot viruset ferdig utviklet, men over 20 mulige kandidater testes nå på mennesker i en rekke land.

Umulig å forutsi



Avdelingsdirektør Line Vold i FHI har tidligere fortalt at coronaviruset muterer hele tiden. Enkelte muteringer som øker smittefaren, vil etter hvert kunne dominere.

– Vi ser og vet at dette viruset muterer hele tiden, men det vi vet så langt, er at det har vært uten betydning, sa Vold.

Hun sier at eventuelle muteringer som øker smittsomheten, etter hvert vil kunne dominere, men at det vil ta tid.

– Et virus som har høyere smittsomhet, kan være mer, mindre eller like sykdomsskapende som dagens virus. Men det er ikke mulig å forutsi. Viruset kan altså bli mer eller mindre alvorlig, eller det kan forbli slik det er.

Avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet sier at viruset muterer hele tiden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Uheldig om alle mislykkes



Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at utbredt vaksinering mot coronaviruset kan være på plass i midten av 2021.

– Vi har nå over 20 vaksinekandidater i kliniske studier. Så vi håper på at et par av dem vil virke. Det vil være veldig uheldig om alle mislykkes, sier sjefforsker Soumya Swaminathan til DPA.

– Hvis vi er praktiske, ser vi midten av 2021 som når vi kan ha en vaksine som det kan distribueres mye av, uttaler hun.

Forskeren understreker likevel at det er umulig å forutse et konkret tidspunkt. Det tok ifølge henne tre måneder fra viruset var genetisk kartlagt i januar til den første vaksinetestingen startet, noe som regnes som svært raskt.