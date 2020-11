Den skjulte smitten: Slik mener forskere at coronaviruset spres mest

Fredag kom amerikanske CDC med nye corona-retningslinjer. I rapporten understreker de viktigheten av å bruke munnbind. Årsaken er at den største andelen av smitten sprer seg fra folk som ikke vet at de er syke.

Ifølge rapporten står den skjulte smitten for mer enn 50 prosent av tilfellene, skriver CNN.

– Halvparten av smitten sprer seg fra folk som ikke vet at de er smittet, siden de ikke utvikler symptomer, skriver CDC.

Ifølge forskerne utvikler mellom 40 og 45 prosent av smittede symptomer i løpet av sykdomsforløpet, og studien viser at mesteparten av smitten skjer kort tid før symptomene oppstår, trolig fordi folk først isolerer seg når man utvikler symptomer og blir klare over at man kan være syke.

– Den største sjansen for smittespredning er dagene før du utvikler symptomer, og det skjer som oftest via snakking og fliring, sier forskerne til CNN.

Dråpesmitte fra luftveiene er slik viruset spres mest. Spesielt fra store dråper som skilles ut fra munnen og nesen.

Forskerne understreker derfor viktigheten av å bruke munnbind. Ved å dekke til munnen og nesen begrenser du spredningen av dråper når du beveger deg rundt andre mennesker.