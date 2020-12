Hevder billig LED-lys dreper 99,9 prosent av coronavirus

At ultrafiolett lys (UV-stråler) kan drepe virus og bakterier er ingen nyhet.

Det forskere ved Tel Aviv-universitetet i Israel nå mener å ha vist, er at lys enda lettere og billigere enn man har trodd kan ta knekken på coronaviruset.

Forskerne varsler at vi framover vil få se en rekke nye produkter som benytter denne teknologien.

Virusdrepende UV-LED-lys kan for eksempel bygges inn i ventilasjonsanlegg, airconditionanlegg og i luft-til-luft varmepumpene som er blitt så vanlige i norske hjem.

– Hele verden er akkurat nå på jakt etter effektive løsninger som setter oss i stand til å få vekk viruset, sier professor Hadas Mamane i en pressemelding.

– Problemet er at når vi desinfiserer busser, tog, sportshaller og fly med kjemiske midler, så er det masse mennesker som stadig må gå rundt og gjøre dette. I tillegg tar det tid før disse desinfeksjonsmidlene virker.

Mamane og forskerkollegene hans foreslår i en studie som nylig er blitt publisert, å heller sterilisere luften som slippes inn i rom og kjøretøyer.

Ikke kostbart

Det nye Mamane og kollegene mener å ha funnet, er at det ikke er nødvendig med kostbare spesiallyspærer for at UV-lyset skal være effektivt.

– Vi drepte viruset gjennom å bruke billige og lett tilgjengelige UV-LED-lyspærer som krever lite energi, forteller han.

Forskerne konstaterte at ultrafiolett lys med en bølgelengde på 286 nanometer (nm) dreper viruset nesten like effektivt som ultrafiolett lys med en bølgelengde på 267 nm. Dette er viktig, fordi 286 nm-lyspærene er klart billigere å produsere, ifølge ingeniørene bak denne studien.

I teorien er det UVC-lys med bølgelengde kortere enn 280 nm som dreper mikroorganismer effektivt.

Men LED-lyset med bølgelengde på 286 nm drepte også hele 99,9 prosent av coronaviruset i løpet av et halvt minutt, ifølge studien. Det samme lyset tok også effektivt knekken på andre virus.

I denne studien ble ultrafiolett lys med ulike bølgelengder rettet mot koronaviruset. Billig lys med bølgelengde på 286 nm (blått) viste seg nesten like effektivt som det dyrere lyset med kortere bølgelengde (fiolett). (Illustrasjon fra forskningsartikkelen)

Kontorer og offentlig transport

Lysprodusenten OSRAM/Light Efficient opplyser at de allerede i gang med å utvikle lysprodukter som kan brukes mot coronaviruset.

De ser for seg at UVC-lamper kan brukes til å bestråle kontorer, skoler og offentlig transport, og at dette skjer når mennesker ikke er til stede. Men da må det settes opp sensorer og sikkerhetsmekanismer som sørger for at dette farlige lyset slukkes om det dukker opp mennesker.

Ultrafiolett lys Det vanlige lyset vi mennesker kan se med øyet har en bølgelengde mellom cirka 400 og 750 nanometer. Lys med kortere bølgelengde enn 400 nanometer kalles ultrafiolett lys (UV-stråling). Slik stråling kan ha sterke kjemiske og biologiske virkninger. Man har fram til nå tenkt seg at UV-lyset må ha kortere bølgelengde enn 280 nm (UVC) for effektivt å drepe mikroorganismer. Vi får mye UV-stråling fra sola. Men nesten all stråling som har kortere bølgelengde enn 280 nm (UVC-stråling) blir absorbert av ozonlaget rundt jorda. Derfor har ikke mikroorganismer som virus og bakterier utviklet noe forsvar mot denne strålingen. De blir raskt sterilisert og klarer ikke lenger å formere seg. Kilde: SNL

Allerede i dag brukes UVC-lys til corona-desinfisering av offentlig transport og inne i heiser i Kina. Lyset skrus på når det ikke er mennesker i heisen. En artikkel fra nyhetsbyrået AFP forteller om hvordan et busselskap i Kina effektivt lys-desinfiserer 1000 busser hver dag.

UVC-desinfisering har også vist seg å fungere bra ved rensing av vann.

De israelske forskerne tenker seg at lys som dette i nær framtid også kan bli satt inn i blant annet støvsugere. Samtidig advarer forskerne privatpersoner med å begynne å eksperimentere med dette på egenhånd, siden UVC-lyset er farlig også for oss mennesker.

Kyllingfileter og egg

Forskning.no skrev for to år siden om hvordan forskere ved forskningsinstituttet Nofima hjelper næringsmiddelindustrien å ta kontroll på farlige mikroorganismer gjennom å bruke UV-lys.

UV-behandling har blant annet vist seg å ha god effekt for å redusere bakterier på overflaten av både kyllingfileter og egg, uten å ha noen skadelige effekter på kjøttet eller eggene.

Forsøk med UVC-bestråling av lakselus viste seg ikke å være noen god ide, fordi denne strålingen også skadet hud og øyne på laksen. Dette kom fram i en studie utført av forskere ved Havforskningsinstituttet.

