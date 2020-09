Amerikanske myndigheter snur: Coronaviruset kan smitte gjennom luften

Tidligere antok amerikanske myndigheter at coronaviruset hovedsakelig smittet via nærkontakt. Fagetaten CDC anbefalte derfor folk å holde to meters avstand, vaske hender, desinfisere overflater og bruke maske når de ferdes på offentlig sted.

Nå har de snudd:

«Luftbårne virus, inkludert Covid-19, er blant de mest smittsomme», heter det nå på CDCs nettsider.

CDC opplyser om at viruset smitter via dråpesmitte når en infisert hoster, nyser, synger, snakker eller puster, melder CNN.

«Disse partiklene kan inhaleres (...) og forårsake infeksjon. Vi antar at dette er hovedårsaken til at viruset spres».

– Ikke den mest vanlige



CDC advarer også om at viruset kan havne på overlater og gjenstander, og så smitte via berøring.

«En person kan få covid-19 ved å berøre overflaten eller gjenstanden hvor det er virus, ta seg til nesen, munn eller øyne. Vi antar imidlertid at dette ikke er den mest vanlige måten viruset spres på».

Nå råder CDC amerikanere til å holde minst to meter avstand til andre når det er mulig. De oppfordrer også til bruk av maske, desinfisere og isolere seg om man er syk. CDC mener de som kan bør bruke luftrensere for å minske mengden luftbårne bakterier innendørs.

Slo alarm i brev



Allerede i begynnelsen av juli sendte 230 forskere fra 32 ulike land et åpent brev til Verdens helseorganisasjon (WHO) hvor de la fram bevis for at coronaviruset faktisk er luftbåren. De fastslo da at mindre partikler i luften kan føre til smitte.

– Vi er 100 prosent sikre på det, sa leder av den uformelle forskergruppen, Lidia Morawska, til Los Angeles Times.

Forskerne oppfordret WHO til å endre smittevernsrådene i tråd med de nye funnene for å unngå smitte. På daværende tidspunkt mente ikke WHO at det var nok solid forskning som underbygde teorien om at coronaviruset er luftbåren.