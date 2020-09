Det mener amerikanske forskere som TV 2 har vært i kontakt med.

– Vaksinering mot andre sykdommer minsker risikoen for å bli syk av covid-19, sier lege ved Mayo-klinikken i Minnesota, Andrew Bradley.

Forskere ved klinikken har undersøkt hvordan og hvorfor coronaviruset ser ut til å ramme land på forskjellige måter. Dødeligheten har vist seg å være svært ulik, selv om det er samme virus som forårsaker sykdommen.

Blant de viktigste funnene i undersøkelsen er at vaksinering mot andre sykdommer viser seg å ha en forebyggende effekt på blant annet coronaviruset.

– Mer sannsynlig at du blir immun mot annen sykdom

Forklaringen er enkel.

– Teorien om immunitetstrening sier at dersom du allerede har utviklet immunitet mot en sykdom, er det mer sannsynlig at du klarer å bli immun mot en annen sykdom, sier Andrew Bradley til TV 2.

I Norge var BCG-vaksinasjon mot blant annet tuberkolose obligatorisk for alle i aldersgruppen 12–14 fra årene 1947 til 1995. Fram til 2009 inngikk vaksinen i vaksinasjonsprogrammet for alle ungdommer.

Den ble deretter fjernet fordi sykdommen svært sjelden ble påvist i Norge. Fra 2009 inngår den kun i vaksinasjonsprogrammet for spedbarn med foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose.

– Vaksiner kan gi kryssbeskyttelse mot covid-19

Nå mener altså amerikanske vitenskapsfolk at det er mye som tyder på en sammenheng mellom dette omfattende vaksinasjonsprogrammet, som pågikk i flere tiår i Norge, og hvor utsatt nordmenn er for covid-19.

– Vi vet at BCG beskytter mot andre sykdommer også. Et eksempel er at de som har fått BCG-vaksinen, sjeldnere får malaria. Det er altså grunn til å tro at vaksiner kan gi kryssbeskyttelse mot covid-19, mener Minnesota-legen.

Tidligere studier har vist at BCG-vaksinen har gitt beskyttelse mot ikke bare tuberkulosebakterien, men også andre infeksjoner.

La merke til de lave dødstallene i Japan

I april ble det publisert en studie som viste en sammenheng mellom land som har obligatorisk tuberkulosevaksinering, og land med lavere dødelighet av covid-19.

Testene ble gjennomført blant innbyggere i Nederland, Australia, Danmark, Tyskland, Storbritannia og USA.

Gonzalo Otazu ved New York Institute of Technology, som leder studien, begynte på analysen etter å ha lagt merke til de lave dødstallene i Japan.

Forskerne fant en sterk korrelasjon mellom land med obligatorisk BCG-vaksine, som Japan og Sør-Korea, og lave smittetall og virusdødsfal l, ifølge forskning.no.

Video: WHO: – Disse bør få coronavaksine først