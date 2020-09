Viktig norsk covid-funn: Vil dempe immunsystemet for å hindre alvorlig sykdom

Forskere ved Oslo Universitetssykehus og Vestre Viken har oppdaget at hvor alvorlig forløp man får med covid-19, ikke avhenger av viruset, men av hvordan immunforsvaret reagerer i møte med det , melder Dagens Medisin.

Forskningsresultatene er publisert i tidsskriftet «Proceedings of the National Academy of Science».

Komplementsystemet, som er en del av immunsystemet, er kroppens første forsvar mot inntrengere som virus og bakterier. Overaktiveres komplementsystemet, kan det føre til at resten av immunforsvaret også overreagerer.

– På et tidspunkt kan ikke dette kontrolleres lenger og ender katastrofalt for kroppen. Vi mistenkte at en slik tilstand oppstår hos pasienter med covid-19 som får respirasjonssvikt, det vil si at pasientene trenger oksygentilførsel eller pustehjelp, og dermed opplever en meget alvorlig form av covid-19, skriver forskerne Søren Erik Pischke og Tom Erik Mollnes og Jan Cato Holter ved OUS i en artikkel publisert på OUS’ nettsider.

– Mye antistoffer forbundet med alvorlig sykdom



Funnene er basert på en observasjonsstudie hvor 39 covid-19-pasienter ble fulgt fra innleggelsesdagen og de neste ti dagene på sykehus. Resultatene fra studien viser at komplementsystemet var mye mer aktivert hos pasientene som utviklet respirasjonssvikt.

Forskerne så også at de fleste pasientene allerede hadde antistoffer da de ble innlagt på sykehus, og at samtlige utviklet antistoffer i løpet av sykehusoppholdet på ti dager.

– Men interessant nok var tilstedeværelsen av mange antistoffer forbundet med mer alvorlig sykdom, og sammen med kraftig komplementaktivering, økte sannsynligheten for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp, redegjør forskerne.

Lovende enkeltcaser



Medisiner som demper komplementsystemet er tilgjengelige og godkjent for bruk. Forskerne bak den nye studien anbefaler at flere studier som undersøker om disse medisinene kan ha effekt på covid-19-pasienter.

– Det er beskrevet enkeltcaser hvor denne behandlingen er gitt til covidpasienter med hell, men det er ikke gjort store studier ennå. Det skal nå startes opp studier med denne behandlingen på covid-19-pasienter, utdyper Pischke til Dagens Medisin.

