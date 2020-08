Motstand mot covid-vaksine i Russland

Tirsdag forrige uke lanserte Russlands president landets, og en av verdens første vaksiner mot covid-19.

Vaksinen ble utviklet - eller utvikles - av Gamaleja-instituttet i Moskva. Instituttets leder Aleksander Gintsburg bekreftet at vaksinasjonen skal begynne før fase 3-utprøvingen.

Fase 3 innebærer vaksinering av helst flere tusen mennesker hvor resultatet sammenlignes med placebo - en «falsk» variant. Fase 2 innebærer en studie av hvor mye antistoffer som kroppen danner og det beregnes nøyaktig dosering til forskjellige pasientgrupper. Instituttet sier de har «kombinert» fase 1 og 2.

Så langt har kun 76 frivillige fått vaksinen, ifølge russiske medier, og de er fortsatt under observasjon.

Massevaksineringen blir selve forsøket



800 personer er planlagt å delta i fase 3, men faktisk så mener Gintsburg at massevaksineringen som er ventet å starte i slutten av august, er selve fase 3. Med andre ord blir helsearbeidere, lærere og de i utsatte grupper, som får vaksinen først, forsøkspersoner.

Forskningssenteret har heller ikke offentliggjort sin forskning slik at den kan fagfellevurderes, foreløpig, men de lover det kommer snart.

Artikkelen fortsetter under bildet

Fabrikken Binnofarm utenfor Moskva, der vaksinen skal produseres. Foto: Alexander Nemenov / AFP / NTB scanpix

Helsearbeidere og forskere skeptiske



En spørreundersøkelse gjort gjennom den populære appen «Legens håndbok» viser at det er stor skepsis, skriver RBC og Kommersant.

3040 helsepersonell har svart på undersøkelsen, og kun 24,5 prosent vil tillate seg selv å bli vaksinert, og 20 prosent vil anbefale vaksinen til sine kollegaer og venner.

52 prosent sier nei til å bli vaksinert. Resten er usikre. Av de som svarer nei, sier oppgir 66 prosent at utprøvingen ikke er tilstrekkelig, mens 48 prosent mener prosessen har gått for raskt.

I tillegg har forskningsorganisasjoner i Russland skrevet et åpent brev til regjeringen hvor de ber om at massevaksinasjonen utsettes. De skriver at de har tidligere reist skepsis mot Gamelaja-instituttets vaksineforskning, i tillegg finnes det per i dag ingen kontrollmekanismer for å kvalitetssikre produksjonen.

– I dag er det umulig å anslå hva det er risikogrupper får sprøytet inn, skriver de.

Artikkelen fortsetter under bildet

Bilde fra Gamelaja-senteret, 11. august. Foto: Alexander Zemlianichenko Jr / AP / NTB scanpix

Avviser kritikken



I etterkant har russiske myndigheter kommet med en offensiv for å forsvare vaksinen. Visehelseminister Oleg Salagay sier undersøkelsen er «ikke sensasjonell».

– Tilliten er noe som må komme fortjent etter flere år med bruk. Det er normalt. Enkelte diskusjoner om legemidler har pågått i flere tiår, sier han, ifølge Interfax.

Gintsburg sier til Tass at vestlige kritikere er kjøpt og betalt, og at de prøver å lure hans ansatte til å jobbe i Vesten, ifølge Tass.

Bruker MERS og to typer forkjølelsesvirus



Vaksinen som utvikles, kalt «Sputnik V» bygger på forsøk på å utvikle vaksinen mot covid-19 sin slektning fra Midtøsten, MERS.

Gamalaja-insituttet sier at det er derfor de kunne lage vaksine mot covid-19, siden de hadde noe å gå på. Imidlertid, MERS-vaksinen kom aldri forbi fase 1-stadiet, påpeker kritikere.

Vaksinen bruker adenovirus av serotyper 5 og 26 som «transport». Adenovirus forårsaker vanlig forkjølelse, omgangssyke eller øyekatarr. Viruset er genetisk modifisert til å lage såkalte S-proteiner på overflaten, som ligner genetisk på de som SARS-CoV-2-viruset bruker for å komme inn i cellen.

Det skal gjøres to vaksinasjoner med en viss tids mellomrom. Målet er å unngå problemet med at kroppen lager antistoffer mot andre strukturer på overflaten av viruset enn S-proteinet, som man vil til livs. Derfor vil russiske forskere provosere immunresponsen med å først bruke adenovirus av serotype 5 og så 26.

Selv om ideen kan ha noe for seg, så er det altså testingen som er problemet.