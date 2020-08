The Guardian kunne i helgen melde at kanadiske helsemyndigheter frykter 550 personer kan være smittet av en superspreder etter å ha avlagt et besøk ved strippeklubben Brass Rail Tavern. Strippeklubben er svært populær og hadde kun vært gjenåpnet noen få dager da vedkommende testet positivt.

I en uttalelse fra de lokale myndighetene opplyses det at den aktuelle personen skal ha gjennomført fire vakter i starten av august. Ved hjelp av kontaktinformasjon som gjestene er på lagt å gi fra seg når de ankommer, jobbes det på spreng for å spore opp alle som har vært i kontakt med vedkommende i dette tidsrommet.

Andrew Morris er professor i infeksjonssykdommer ved Universitetet i Toronto. I et intervju med nyhetsbyrået AP er han svært skeptisk til det faktum at gjestene faktisk har oppgitt korrekt kontaktinformasjon.

– Du vet hvor lang tid det kommer til å dem å spore opp 550 personer, hvor halvparten mest sannsynlig ga fra seg falsk ID eller informasjon, sier Morris til nyhetsbyrået AP.

Det har vært flere reaksjoner i Canada på at etablissementer som strippeklubber i det hele tatt har fått tillatelse til å gjenåpne dørene, samtidig som landet kjemper mot en pandemi som foreløpig har gitt positive testutslag hos mer enn 40.000 innbyggere.

«Hvorfor er strippeklubber åpne før skoler trygt kan åpne? Er dette de rette prioriteringene?» , spør lege Jennifer Kwan på Twitter.