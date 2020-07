Forsker: Milde corona-symptomer kan gi langvarig utmattelse

I en artikkel publisert i magasinet The Conversation skriver Frances Williams at pasienter som har vært inne til behandling på intensivavdeling for coronavirus, må belage seg på at det kan ta noen måneder å komme seg igjen.

Samtidig påpeker Williams, som selv er professor i epidemiologi ved King’s College i London, at noen mennesker som har hatt relativt milde symptomer og som har oppholdt seg hjemme i sykdomsperioden, kan bli rammet av langvarig fatigue.

Etter et mildt sykdomsforløp har flere rapportert om utmattelse, hjertebank og muskelsmerter.

Rundt 10 prosent av de 3,9 millioner menneskene som til nå har bidratt med data til appen COVID Symptom Study, har ifølge professoren påfølgende plager som varer i mer enn fire uker.

– Kronisk utmattelse - klassifisert som utmattelse som varer mer enn seks uker - er anerkjent i mange forskjellige kliniske omgivelser, fra kreftbehandling til inflammatorisk leddgikt (...), skriver hun.

Frances Williams forteller at langvarig utmattelse har også tidligere vært en velkjent ettervirkning som følge av virusinfeksjon. Blant annet ble det påvist postviral tretthet hos en fjerdedel av de som ble smittet med det opprinnelige Sars-viruset i Hong Kong i 2003.

– Når det gjelder behandling av kronisk utmattelse, har hovedvekten tidligere vært på effektiv behandling av den underliggende sykdommen, i troen på at dette ville redusere utmattelsen. For de fleste virusinfeksjoner er det imidlertid ingen spesifikk behandling, og fordi covid-19 er så nytt, vet vi ennå ikke hvordan vi skal håndtere utmattelse etter covid, skriver hun.