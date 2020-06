Skuffelsen er stor blant personalet som jobber med coronapasienter ved Vrinnevisjukhuset. Skuffelsen skyldes at ansatte som på kort varsel steppet inn for å jobbe med covid-19-pasienter på sykehuset, ikke får risikotillegget som de har bedt om. Som takk for innsatsen har de i stedet fått et gavekort på 500 kroner og en t-skjorte.

Det kommer frem i SVT Nyheter Östs videodagbok fra sykehuset der hjelpepleier Therése Mechlenburg snakker med fysioterapeut Linnea Harrysson.

– Jeg er ikke bitter, absolutt ikke, sier Harrysson, med høyt hevede øyenbryn, i videoen og man kan høre Mechlenburg le oppgitt.

Dagens Medisin omtalte saken først.

– Som om noen fleiper med oss



Til SVT Nyheter Öst forteller Mechlenburg at det er mange kolleger ved sykehuset som har bedt henne om å ta opp temaet i videodagboken.

– Vi får ikke noe risikotillegg som personalet i en del andre regioner får. Og vi som har jobbet på dagkirurgien tidligere, får heller ikke det tillegget for ubekvem arbeidstid som personalet på intensivavdelingen har. I stedet skal vi få et gavekort på ost og en t-skjorte. Det kjennes nesten som om noen fleiper med oss, sier hjelpepleieren til nettstedet.

I videoen viser hun til at det å jobbe med pasientene ikke bare har vært en risiko for henne personlig, men også for hennes nærmeste.

– Trist at man gjør narr av gaven



HR-direktør i Region Östergötland forsvarer gaven som hun kaller et lite tegn på takknemlighet.

– Jeg har forståelse for at de som har hatt en tøff belastning kan kjenne det slik. Men jeg synes samtidig det er litt trist at man velger å gjøre narr av gaven, sier HR-direktør Zilla Jonsson til SVT.

Hun viser til at mange i regionen har bidratt i helt andre roller enn de normalt har, i forbindelse med covid-19-utbruddet. Og forklarer at de gir denne gaven for å vise at de ser denne innsatsen, men at det er opp til hver enkelt sjef å bestemme hva gaven skal bestå av.

Jonsson forklarer videre at de i stedet for å betale ut risikotillegg, som noen andre regioner i Sverige har gjort, har valgt en annen vei.

– Vi har fokusert på pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og innhenting og vil forsøke å minimere og fjerne risiko i stedet for å betale for en økt risiko, sier HR-sjefen.

SVT opplyser at regionen blant annet har som mål at alle medarbeidere skal få fire ukers sammenhengende ferie, og de ti prosentene som ikke kommer til å få det får 1600 kroner per dag som de ikke får bevilget sammenhengende ferie. Alle som jobber ekstravakter på intensivavdelingen får dessuten 290 prosent av sin timelønn under disse ekstravakter. Regionen gir også mer penger i velværetilskudd til ansatte.