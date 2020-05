Slik oppnår du orgasme med partneren din

Norske kvinner snekrer, skrur, maler og vasker. Vi kjører unger, lager middag og henger opp hyller. «Skal du få ting gjort, er det best å gjøre det selv», sier vi. Hvorfor er det da så vanlig at mange kvinner legger ansvaret over på partneren når det kommer til orgasmen?

— Vi kvinner må tørre å gjøre eller vise hva som skal til for at det skal gå for oss, og ikke være så redde for utfallet.

Cecilie Kjensli er forfatter av boka «Fra Ah … til Åh …» og eier av den erotiske nettbutikken Cpunktet.no. Hun oppfordrer kvinner til å bli mer egoistiske i senga om de vil oppnå orgasme med partneren under samleie.

Ifølge Kjensli vil de aller fleste kvinner måtte massere klitoris utvendig for å oppnå orgasme, men en god del slutter med dette når de ligger med partneren sin.

— For mange kvinner kan standard penetrering være godt i seg selv, men når det gjelder den berømte orgasmen, så trenger kvinner mer stimulering enn som så.

Kjensli mener at kvinner må ta grep om sin egen nytelse om de ønsker å få «flagget til topps», og at vi kan lære av hvordan gutta gjør det.

— Menn har en naturlig kontakt med penisen sin under samleie. De tar raskt føringen og holder ofte mye i den selv. Det samme bør kvinnen gjøre med sin klitoris for selv å ta ansvar for orgasmen.

Orgasmens «bivirkninger» - Kan hjelpe mot søvnløshet, fyllesyke og dårlig humør. - Frigjør endorfiner, som gjør at du opplever en lykkefølelse som gjør deg roligere, avspent og avslappet. - Stress og spenninger slipper, og du sover bedre. - Jevnlige orgasmer øker smerteterskelen og styrker immunforsvaret. - For kvinnen styrker orgasmen bekkenbunnen og forebygger inkontinens og nedsynking av underlivet.

Kilde: Cecilie Kjensli, i sin bok «fra Ah… til Åh…»

Glem partneren

Sexolog Gro Isachsen har nær 20 års erfaring i sexologisk rådgivning, samtaleterapi og samlivsrådgivning. I tillegg har hun gitt ut fire håndbøker om sex. Hun sier at det for mange kan føles vanskelig å ha partneren til stede når man skal finne ut hva kroppen liker best.

SEXOLOG: Gro Isachsen. Foto: Klinikk Sexologen.

— Å klare å finne frem til orgasmen handler mye om å gi slipp på kontroll og stress. Det kan være ubehagelig å vise seg i en tilstand der man føler at man mister kontroll. Øynene lukkes, kroppen slapper av og man blottlegger seg i en sårbar situasjon.

Kjensli er enig med sexologen om at stresset må legges til side.

— Hjernen er den største erogene sonen vi har, og er ikke hjernen med på det du gjør, da blir det vanskelig.

Er du på jakt etter orgasmeopplevelsen, er det også en forutsetning å være kåt i utgangspunktet, sier hun, og råder til å bruke litt tid på å finne ut hva som setter hjernen i seksuell modus.

Det kan være erotisk litteratur, tanken på noe sexy, eller bruke porno som et hjelpemiddel for de som liker det. Ifølge inspiratoren er det langt fra all porno som er like drøyt, og det finnes noe for enhver smak der ute.

Begge ekspertene er enige i at det er mengdetrening som gjelder i søken etter nytelse med partneren sin.

Gradvis overgang

Dersom man har knekt orgasmekoden på egenhånd, er det ikke dermed sagt at det funker like godt når partneren er til stede. Isachsen minner om at dette handler om nytelse for begge parter.

— Sannsynligvis skal du dele opplevelsen med den du stoler mest på i hele verden, og han vil elske å se deg på denne måten, sier hun.

Et tips hun kommer med, er å gjøre onanisituasjonen mest mulig lik som når partneren ikke er til stede, og gjerne late som om han ikke er der i starten, så kan han nærme seg mer når du slapper av.

— Sørg for en rolig tilnærming og ha små delmål underveis. Om du klarer å komme i den euforiske boblen selv, så åpne gradvis opp for partneren din, råder

Cecilie Kjensli tror det godt skal gjøres å ikke finne noe man blir opphisset av i dagens porno-univers. Foto: Tørid Gjendal

Isachsen.

Hun minner om at det å klare å oppnå orgasme sammen er noe som må læres, og at øvelse gjør mester.

— Her er det avgjørende at du tør å slippe deg løs, og la kontrollen fordufte. Tunga skal ikke holdes rett i munnen, den skal være alle andre plasser. Noen vegrer seg for å la lyder slippe ut i frykt for at partneren skal ta avstand, men dette fungerer stort sett motsatt. De fleste menn vil se på det som en gave å få høre på, beroliger hun.

Orgasme bygger lysten på mer

Isachsen har møtt mange kvinner i samtale som kun har vært «givere» under samleiet, hvor fokuset kun har vært å tilfredsstille sin partner. Hun mener at dersom kvinnen knekker koden til egen nytelse under samleiet, bygger hun både selvfølelse og mer sexlyst.

— Det er klart det er lettere å få lyst på sex med sin partner om man veit at det ender med noe godt. Når du åpner opp og kan ta imot nytelse, vil du være mer tilstede i egen kropp og gleden ved sex vil også bli større, sier hun.