Disse medisinene kan gjøre solen ekstra farlig

Like sikkert som at sommeren er like rundt hjørnet, er det at flere som vil oppdage hva som skjer hvis an glemmer å smøre seg inn med tilstrekkelig mengde solkrem. De fleste vil oppleve å bli solbrent. Men for de som går på medisiner som har fotosensitivitet som bivirkning, kan dette bli vesentlig mer katastrofalt dersom man ikke er forsiktig.

– En fotosensitivtetsreaksjon kan ligne på en kraftig solbrenthet eller eksem. Huden kan bli rød og hoven, man kan få blemmer, samt oppleve kløe og svie, forklarer fag- og kvalitetssjef Lisa Grinaker i nettapoteket Farmasiet i en pressemelding.

– Det vanligste er at hudreaksjonen kommer raskt, men den kan også i noen tilfeller komme så sent som en til tre dager etter at man har vært i solen. Som regel er det soleksponert hud som får en reaksjon, men reaksjonen kan også spre seg til hud som ikke ble eksponert for solen, fortsetter hun.

Kan bli solbrent innendørs



Grinaker forklarer at fotosensitivitetsreaksjoner blir utløst av både UVA- og UVB- stråler, men mest av UVA. Disse strålene er sterke nok til å trenge gjennom både skylag, tynne klær, vinduer og bilruter.

– Man kan altså faktisk bli solbrent innendørs og når man kjører bil. Det er derfor viktig å være ekstra observant nå når sommervarmen titter frem allerede på våren, sier hun.

Helle Grøttum er generalsekretær i LHL Astma og allergi. Hun bekrefter overfor ABC Nyheter at noen typer legemidler kan gi hudforandringer, enten ved at man lettere blir solbrent, får rød hud eller vabler.

– Mest kjent er Tetrasykliner som brukes ved lungebetennelse, bronkitt og Trimoteprim-sulfa ved urinveisinfeksjon. Også Tazider mot høyt blodtrykk kan i sjeldne tilfeller gi utslett ved soling. Enkelte legemidler brukt ved blant annet slitasjegikt, psykiske lidelser og hjerterytmeforstyrrelse kan gi hudforandringer. Østrogenpreparater som P-piller kan gi brunaktige flekker i ansiktet, forklarer Grøttum før hun fortsetter:

– Les alltid pakningsvedlegget, der vil stå dersom legemidler kan føre til fotosensibilitet.

Nordmenn er blitt flinkere



For de som går på utsatte medisiner og som ønsker å oppholde seg litt i sola, understreker Grøttum viktigheten av å bruke solkrem som gir god beskyttelse mot solskader.

– Det er viktig å smøre ofte og med nok krem. Smør gjerne solkrem to ganger etter hverandre og gjenta etter 1-2 timer. Velg solkrem som er spesielt godt egnet for de med sensibel hud, og dekk til utsatte steder med klær og solskjerm.

Hun råder videre til å ta pause fra solen midt på dagen og heller sitte litt i skyggen.

– Husk solbriller, og slutt ikke med legemidler uten i samråd med legen.

Smør et tykt lag med solkrem annen hver time for å unngå å bli solbrent. Foto: Colourbox.com

Grøttum forteller at vi i løpet av de siste årene er blitt flinkere til å beskytte oss mot solskader.

– Vi smører mer og bruker høyere faktor. For mye soling øker ikke bare risiko for soleksem og hudkreft, det gjør at huden eldes i tidligere og gir rynker og pigmentflekker.

Test først på lite område

Dersom uhellet allerede er ute og man har fått en fotosensitiv reaksjon, gjelder det å beskytte seg godt mot sola med høy solbeskyttelse, klær, solhatt og solbriller. Hvis man opplever at huden blir varm og hoven, råder Lisa Grinaker i Famasiet til å kjøle den ned.

– Ta på et kaldt omslag, eller benytt nedkjølende kremer som aftersun. Om man skal bruke aloe vera, er det viktig å teste det på et lite område først for å sjekke at man ikke får en reaksjon fra aloe veraen, forklarer Grinaker.

I tilfelle kløe anbefales det å bruke hvitvask eller sinkliniment. Eurax eller Xylocain skal ikke benyttes i disse tilfellene, det kan føre til kontakteksem. Om man får eksem og utslett, kan også reseptfri hydrokortison være dempende.

– Får man en kraftig reaksjon skal man alltid kontakte legen, avslutter hun.