Hvorfor er det noen som aldri vasker hendene?

– Jeg tror ikke jeg har vasket hendene på ti år. Jeg vasker aldri hendene, sa Fox News-programleder Pete Hegseth på lufta i februar 2019, til latter fra sine medverter.

Fox News-verten Pete Hegseth måtte gå ut og avkrefte at han ikke hadde vasket hendene på 10 år. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

– Bakterier er ikke en virkelig greie. Hvis jeg ikke kan se dem, så finnes de ikke. Jeg gjør meg selv immun og blir aldri syk , sa han videre.

Dette førte naturlig nok til en del reaksjoner i amerikanske medier, og ble blant annet omtalt av Forbes. Fox-programlederen måtte senere gå ut og melde at han mente det som en spøk.

Les også: Hva ville vært på hendene dine om du ikke vasket dem på ti år?

Mange slurver

Likevel kan de fleste som har brukt offentlige toaletter si seg enige i at han definitivt ikke er den eneste som slurver med håndvasken. En fransk forskningartikkel fra 2015 kom med de slående resultatene at på global basis, er hendene vaskes med vann og såpe kun 26,2 prosent av alle toalettbesøk, med potensiale for kontakt med avføring.

Noe av grunnen til de lave tallene skyldes at spesielt i utviklingsland, kun 27% av befolkningen har tilgang på tilstrekkelige toalettfasiliteter.

I undersøkelsen ble 64.000 personer fra totalt 64 land spurt om «å vaske hendene med vann og såpe er noe man gjør automatisk etter toalettbesøk».

Hver fjerde slurver i Norden

Best i studien kom Saudi-Arabia der 97 prosent sa de som automatikk vasket hendene, mens det i Kina, Japan og Sør-Korea var under halvparten som sa seg enig i det utsagnet.

Norge var ikke en del av studien, men våre nordiske naboer Sverige, Finland og Island kom alle noenlunde likt i sine resultater, der i overkant av 75 prosent sa seg enig i utsagnet. Det var på nivå med Storbritannia og Tyskland og noe høyere enn land som Frankrike (62 prosent), Italia (57 prosent) og Nederland (50 prosent).

Det pågår nå forskning på hvorvidt det er en korrelasjon på smitten i forskjellige land og holdningene til håndvask. De foreløpige resultatene ser ganske klare sammenhenger mellom utbredelse av smitte og håndhygiene-vaner.

Menn dårligere på håndvask

I slutten av mars gikk to forskere ved SIFO ut i et debattinnlegg i VG og stilte spørsmål ved om det var en sammenheng mellom hvorfor flere menn enn kvinner i Norge ble smittet av viruset og at menn oftere slurver med håndvasken.

De henviste til nasjonal forskning fra henholdsvis 2011 og 2007 som viste at menn vasket hendene sjeldnere enn kvinner og var dårligere til å følge helseråd.

Latskap

«Vi vet ikke om det er noen sammenheng mellom håndvaskevaner og den økte risikoen blant menn for å blir smittet av coronaviruset. Men vi vet at menn vasker hendene mindre. Kanskje det er riktig med en ekstra oppfordring til det sterke kjønn? Dere er ikke bare de som er mest utsatt for å bli smittet, men også de som har mest å «gå på» når det gjelder å forbedre håndvaskevaner», skrev Sifo-forskerne Ingun Grimstad Klepp og Silje Elisabeth Skuland i innlegget.

– Det høres så enkelt ut, men jeg har jobbet med dette i 25 år og det er fortsatt mye å gå på , sier Robert Aunger, ved London School og Hygiene and Tropical Medicine til BBC. Han tror slurvet for mange rett og slett kan skyldes latskap.

– Et problem med håndvask er at, spesielt i utviklingsland, så kan du unngå å vaske hendene ofte, og likevel ikke bli syk, sier Aunger og utdyper at det kan ta flere dager fra man blir smittet til man får symptomer, noe som gjør at man ikke ser sammenhengen med dårlig håndvask.

– Selv med coronaviruset så sier de at forsinkelsen fra man får smitten til man ser symptomer, kan være fem-seks dager, så koblingen er vanskelig å gjøre, sier han til BBC.

Bedre med såpe enn håndsprit

Både håndvask og desinfisering med sprit fungerer bra mot coronaviruset, hvis det gjøres riktig.

– Håndvask er best når du er møkkete eller har organiske ting som mat eller urin på hendene. Du må være synlig ren for å bruke sprit. I helsevesenet passer dette helt supert , forklarte Mette Fagernes, seniorrådgiver i FHI, som leder den nasjonale arbeidsgruppa for håndhygiene, til NRK tidligere i mars.

Se video: Slik vasker du hendene riktig (Video: Folkehelseinstituttet)

I lys av pandemien som tvinger oss til å holde oss hjemme har kjendiser fra hele verden oppfordret folk til å vaske hendene ofte og lenge - minst 20 sekunder.

Til og med pornonettstedet Pornhub har laget en parodi-konto kalt Scrubhub, som inneholder folk som vasker hendene og overholder sosial distansering i det offentlig rom.