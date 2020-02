Førsteklassingens eksperiment ble en vekker: – Nå vasker alle barna hendene

Rikke Elisabeth Tang Steffensen er lærer ved 0. klasse (tilsvarende førsteklasse i Norge, red. anm.) ved Sulsted skole, nord for Aalborg i Danmark. Hun slet med å finne en god pedagogisk måte å forklare elevene hvor viktig det var at de skulle vaske hendene.

Elevene syntes prosessen var kjedelig så flere droppet å vaske, eller gjorde en heller slett jobb med såpe og vann.

Steffensen fant inspirasjon fra en amerikansk lærer som hadde delt tre bilder av brødskiver. Det ene hadde læreren og elevene tatt på, det andre ikke, mens det tredje hadde vært på gulvet.

Brødskive-eksperiment

Hun forteller til danske Ekstra Bladet at hun kjøpte inn noen toast-brød og delte ut en av skivene rundt i klassen der hun visste at elevene ikke var flinke til å vaske hender.

Brødskiven ingen hadde rørt ved, kom ganske bra ut fra det lille eksperimentet. Foto: Rikke Elisabeth Tang Steffensen

Hun tok én skive som hun passet på at ikke var i kontakt med noen eller noe, andre skiver sørget hun for at ble berørte et bord, en ipad, og en lå på gulvet. Alle skivene ble så forseglet i poser før de hang den opp på en snor i klasserommet.

– Vi vasket hendene og så deretter en video om hvordan man skal vaske hendene riktig. De første par dagene skjedde det ikke noe med brødskivene, men så begynte det å vokse muggsopp på noen av dem, forteller læreren til danske Ekstra Bladet.

Enorm respons

Etter at skivene hadde hengt på snoren i 14 dager la hun ut resultatet fra forsøket på skolens Facebook-side. Der forklarte hun at; «La meg bare si det som det er: – Jeg trenger ikke lengre å be barna om å vaske hendene».

Hun omtaler forsøket som en stor suksess og har gitt ABC Nyheter tillatelse til å bruke bildene.

Skoleeksperimentet hylles av dansk ekspert på mikrobiologi og mat, Susanne Knøchel, ved universitetet i København.

Brødskiven som elevene hadde tatt på med uvaskede hender var ikke spesielt appetittvekkende etter 14 dager. Foto: Rikke Elisabeth Tang Steffensen

– Det er en veldig fin observasjonsundervisning, som fungerer ikke bare på førsteklassinger, men også universitetstudenter, skolelærere, journalister og andre. Det vi ser på brødskivene er riktignok primært muggsopp og ikke bakterier, opplyser hun til ekstrabladet.dk.

Det danske eksperimentet er delt over 6.000 ganger på kun ett døgn. For ordens skyld anbefaler norske myndigheter at man ikke spiser brød som har synlig mugg.

