Det er snart to uker siden coronaviruset ble påvist i Norge for første gang. Folkehelseinstituttet (FHI) forventer at det vil dukke opp flere tilfeller der de ikke greier å spore smitten ut av landet, altså at smitten sprer seg lokalt i Norge.

Covid-19 smitter som ved forkjølelse og influensa, ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person.

Ved siden av å unngå å hoste og nyse på andre, er god håndhygiene – både hos syke og friske – viktig for å begrense spredningen.

Råd for å forebygge virussmitte Dette er Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte av det nye coronaviruset. Unngå å hoste og nyse direkte på andre . Man bør holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste og nyse i papirlommetørklær som kastes etterpå.

. Man bør holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste og nyse i papirlommetørklær som kastes etterpå. God håndhygiene er viktig. Vask hendene med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

er viktig. Vask hendene med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Munnbind anbefales ikke for friske personer . Dette gjelder ikke for personer i helsetjenesten, eller folk som har kontakt med person med bekreftet eller mistenkt infeksjon. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke, kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

. Dette gjelder ikke for personer i helsetjenesten, eller folk som har kontakt med person med bekreftet eller mistenkt infeksjon. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke, kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre. Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i område med vedvarende spredning av viruset, bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten – på telefon – ved symptomer.

(feber, hoste og andre luftveissymptomer) etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten – på telefon – ved symptomer. Hvis du mistenker at du er syk med det nye coronaviruset: ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116117. Helsedirektoratet anmoder folk om å ikke ringe nødnummeret 113 hvis de har spørsmål om viruset. Det nummeret er til for akutte tilfeller av sykdom eller ulykker.

Både håndvask og desinfisering med sprit fungerer bra mot coronaviruset, hvis det gjøres riktig.

Bruker man såpe og vann skylles bakterier og virus av hendene, mens håndsprit dreper mikroorganismene mens de er på hendene.

– Håndvask er best når du er møkkete eller har organiske ting som mat eller urin på hendene. Du må være synlig ren for å bruke sprit. I helsevesenet passer dette helt supert , forklarer Mette Fagernes, seniorrådgiver i FHI, som leder den nasjonale arbeidsgruppa for håndhygiene, til NRK.

Ifølge FHI tar riktig håndvask 40-60 sekunder. Se i videoen over hvordan håndvasken bør gjennomføres.

– Du skal være fuktig på hendene i 30 sekunder



Hånddesinfeksjon med sprit tar derimot rundt 20-30 sekunder, og er også et godt alternativ for folk flest når såpe og vann ikke er lett tilgjengelig.

Men skal du bruke håndsprit er det viktig å bruke riktig mengde, slik at du får dekket alle deler av hånden, inkludert negler og neglebånd.

Ifølge administrerende direktør i håndspritprodusent Antibac, Henrik Skibrek, må man bruke tre milliliter per gang for å få god effekt.

Håndspriten må være på hendene en stund for å virke, så man skal ikke tørke vekk det våte.

– Hvis det er vanskelig å se for seg den mengden så tenk at du skal være fuktig på hendene i 30 sekunder, sier Skibrek til NRK.

Professor Ørjan Olsvik ved UiT synes mengden høres riktig ut, men legger til at voksne med store, krokete hender kanskje trenger noe mer.

Anbefaler ikke hjemmelaget håndsprit



Det har den siste tiden vært dårlig tilgang på håndsprit enkelte steder. Det har dukket opp flere oppskrifter på håndsprit på nett, men disse har noen veldig viktige svakheter, ifølge førsteamanuensis ved kjemisk institutt på Universitetet i Oslo Alexander Sandtorv.

De virker ikke og de som har anbefalt oppskriftene, vet ikke hva de snakker om, sier han til DinSide.no.



Selv om håndsprit gjerne inneholder få ingredienser og tilsynelatende er enkle å lage, er de nøye formulert for å gjøre det de skal: nemlig ta knekken på mikroorganismer som bakterier og virus.

Det er helt avgjørende at det er riktig blandingsforhold, forklarer Sandtorv.

– Mengden etanol, eller alkohol, er helt essensiell for at hånddesinfeksjonen skal fungere optimalt. De fleste produktene har alkoholprosent et eller annet sted mellom 70 og 95 prosent. Det er denne konsentrasjonen som fungerer best for å drepe flest typer mikroorganismer, forklarer han til Dinside.no.

I slutten av forrige måned fikk Durek Verret kritikk etter at han anbefalte sine følgere på Instagram å lage sitt eget desinfeksjonsmiddel. Verrett anbefalte også å «laste ned» beskyttelse mot viruset ved å si forskjellige mantraer til seg selv.

– Dette er galskap og dessverre tror enkelte mennesker på denne informasjonen. Man kan ikke ta noen helseråd fra Durek seriøst, her er han langt over på komikkens side, uttalte fastlege Jørgen Skavlan til ABC Nyheter da.

Viktig å beskytte dem som er mest utsatt

Forskning har vist at de aller fleste som får covid-19, får mild til moderat influensasykdom, men noen blir alvorlig syke.

Virusekspert professor Rebecca Cox ved Universitetet i Bergen har tidligere uttalt til ABC Nyheter at det ikke er noen grunn til panikk.

Hun understreket samtidig at alle må ta ansvar for å beskytte dem som er mest utsatt i samfunnet.

– Man må sørge for god håndhygiene og hostehygiene. Det er det viktigste rådet.

– Hvis man har tegn på forkjølelse, hold litt avstand. Ta ansvar særlig overfor eldre og personer som har underliggende sykdom, sa Cox til ABC Nyheter.

Vi skal holde deg oppdatert om coronaviruset

Coronaviruset har rammet Norge og verden. Det påvirker alle aspekter av livene våre – helsen, økonomien, arbeidsplassen, skolen, ferien og hverdagslivet vårt generelt.

ABC Nyheter skal holde deg oppdatert om spredningen av viruset. Vi skal formidle nødvendig informasjon slik at du kan ta kloke valg i hverdagen.

Antallet smittede i Norge øker. Folk opplever å bli satt i karantene, beordret til hjemmekontor og arrangementer avlyses. Mange føler på frykt og har stort informasjonsbehov.

ABC Nyheter skal dekke situasjonen fortløpende. Vi skal fokusere på hvordan du etter beste evne kan holde deg frisk, men også hvordan myndighetene håndterer spredningen og de potensielt langvarige effektene av coronaviruset.

Vi har forståelse for at situasjonen kan virke urovekkende for mange. ABC Nyheter skal holde deg oppdatert, men ikke bidra til å skape unødvendig panikk. Startsiden skal bidra med relevant informasjon.

