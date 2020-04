Røde Kors: Husk solkrem og skredfare

Årets påskeferie blir ikke som tidligere år. De fleste av oss vil komme til å tilbringe den i sine nærområder ettersom den for mange tradisjonsrike hytteturen er blitt avlyst som følge av coronaviruset. Men når det skal planlegges utfarter i dagene som følger, er det to ting Røde Kors Hjelpekorps anmoder om å ha i bakhodet: Faren for snøskred og risikoen for å bli solbrent.

– Tenk alternative turruter for å unngå skredfare og ta pauser fra sola når du er ute, sier Jarle Bjørge Øverland, som er medlem i landsråd for Røde Kors Hjelpekorps, i en pressemelding.

Røde varsellamper



I skrivende stund er det kun Hallingdal som har grønt farevarsel for snøskred på varslingstjenesten varsom.no. Når det gjelder resten av landet er det meldt moderat, betydelig eller stor snøskredfare.

Det er meldt om betydelig rasfare de neste dagene i store deler av Troms og Nordland. Onsdag er det varslet rød varsellampe for både Lofoten, Vesterålen, Svartisen, Ofoten, Salten, Indre og Sør-Troms der det er meldt nest høyeste faregrad for skredfare.

– Også der det er meldt moderat fare, er det veldig viktig å være oppmerksom på at det kan gå naturlig utløste skred også på plasser nær bebyggelse fra nærliggende høydedrag. Unngå terreng som er brattere enn 30 grader, og ikke gå på snøskavler som er samlet opp av fokksnø, sier Øverland.

Unngå hudskader



Hans Jørgen Dokk er landsrådsrepresentant for Røde Kors Hjelpekorps. I pressemeldingen understreker han viktigheten av å rapportere om nylige skred som er observert, slik at det er mulig å utelukke eventuelle skredtatte personer.

– Dette er også nyttig informasjon for varsom.no slik at de kan varsle om riktig skrednivå, sier han.

Når det gjelder Sør-Norge, er det meldt om moderat skredfare i de fleste fjellområder. Her er det ekstra viktig å beskytte seg mot solen i dagene som kommer. Ifølge Meteorologisk institutts UV-varsling, kan selv en til to timer i sola føre til hudskader.

– Selv med moderat strålingsfare, som det nå også er i lavlandet, er det veldig viktig både å sørge for å beskytte seg med solkrem og å ta pauser fra sola. Vi minner spesielt om at barn må beskyttes ekstra både med solbriller, solkrem og skygge, sier Øverland.